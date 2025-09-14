Marileidy Paulino avanzó a la semifinal del Mundial como primera de su fase

Marileidy Paulino, izquierda, busca en Tokio su tercera medalla en los Mundiales tras su plata en 2022 y oro en 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Marileidy Paulino administró energía y cumplió con el primer objetivo en el tramo final de la defensa de su corona Mundial de los 400 metros planos. La velocista dominicana debutó este domingo en la competencia que tiene lugar en Tokio y demostró por qué es una de las favoritas para quedarse con la medalla en esta edición.

Paulino corrió en un tiempo de 49 segundos y 85 centésimas, una marca que le permitió asegurarse un puesto en la siguiente etapa del torneo. La atleta dominicana fue cuidadosa en su estrategia, controlando el ritmo en los primeros metros y reservando fuerzas para el tramo decisivo del recorrido, donde mostró su fortaleza y experiencia. La llegada al final del óvalo del Estadio Nacional de Tokio, con una técnica impecable y concentrada, fue fundamental para cumplir con el plan trazado.

En su heat, la competencia estuvo muy reñida, pero Paulino logró mantenerse firme en su estilo y cruzar la línea en primer lugar, seguida muy de cerca por la británica Amber Anning, quien terminó en 49.96 segundos, y la egipcia Bassant Hemida, con un tiempo de 50.36.

La última tanda

Este fue el sexto heat eliminatorio de los 400 metros, en el que también cumplieron las favoritas para disputar los metales posteriormente en la semana. La bareiní Salwa Eid Naser, una de las grandes candidatas, consiguió su pase con un tiempo de 49.13 segundos; la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone avanzó también con solvencia, haciendo un registro de 49.41; y la neerlandesa Lieke Klaver completó la lista de clasificadas con 50.32.

Paulino se convierte en la segunda atleta de su país en avanzar a la semifinal en este Mundial, después de que anteriormente la joven y prometedora Liranyi Alonso lograra también su pase en los 100 metros planos. Alonso no pudo avanzar a la siguiente ronda puesto que este domingo quedó en quinto lugar en su llave con tiempo de 11.16 y se despide del certamen.

El próximo martes, Paulino tendrá una nueva oportunidad para demostrar su fuerza y consolidar su papel como una de las competidoras favoritas para pelear por las medallas en la final que se disputará el miércoles, en un escenario que promete emociones y gran nivel competitivo.