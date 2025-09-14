Marileidy: "Tokio me trae muy buenos recuerdos. Vine como inexperta y me fui con dos medallas"

Marileidy Paulino junto a la británica Amber Anning, quien también avanzó a la semifinal, el domingo en Tokio. ( FUENTE EXTERNA )

Trámite superado: la dominicana Marileidy Paulino inició la defensa de su título mundial de 400 metros con una tranquila serie en la que se impuso en 49 segundos y 85 centésimas, levantando el pie del acelerador en el tramo final, este domingo en Tokio.

Igualmente se clasificaron a semifinales ganando sus respectivas series sus dos grandes rivales por el título, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone (49.41) y la bareiní Salwa Eid Naser (49.13), que fue la más rápida de la ronda.

Paulino cumplió así en su primera toma de contacto con la pista del estadio Nacional, el lugar donde se dio a conocer para el gran público al colgarse dos platas olímpicas (400 m y relevo mixto 4x400 m) en los Juegos de 2021.

"Tokio me trae muy buenos recuerdos para mi carrera. Vine aquí hace cuatro años como inexperta y me fui con dos medallas de plata", recordó Paulino después de su carrera.

"Es estupendo que Sydney (plusmarquista mundial y campeona olímpica en 400 metros vallas) esté aquí con nosotros en los 400 metros. Podemos bajar de los 48 segundos, estoy enfocada en correr rápido y hacer un mejor tiempo", apuntó.

La Gacela llega a este Mundial con su doble condición de vigente campeona del mundo y olímpica, por lo que se presenta como la rival a batir.

El arranque

La de este domingo era su primera salida al tartán desde la derrota de finales de agosto ante Naser en la final de la Liga de Diamante en Zúrich (Suiza).

Naser llega al Mundial como la más rápida de la actual temporada (48.67), seguida de Paulino, que tiene el segundo mejor registro de 2025 (48.81).

Estará igualmente en las semifinales la chilena Martina Weil (49.41), segunda de su serie detrás de McLaughlin-Levrone y sin problemas para validar el pase a la siguiente ronda, que tendrá lugar el martes y que decidirá las finalistas del jueves.

En la categoría masculina, la otra figura del atletismo dominicano actual, Alexander Ogando, no pudo por contra emular a Paulino y fue apeado en la primera ronda de los 400 metros, quedando apenas séptimo en su serie (45.59).

Ogando concentrará ahora sus esfuerzos en los 200 metros, su distancia de especialidad, donde arrancará el miércoles.

Quedó también eliminado en las series masculinas de la vuelta de pista el argentino Elián Larregina (44.97), quinto en su manga y que se quedó muy cerca de ser repescado.