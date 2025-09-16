Marileidy Paulino selló su boleto a la final del Mundial de Atletismo

Marileidy Paulino cumplió con los pronósticos este martes y se ha clasificado para la final del Campeonato Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio. Este miércoles (9:24 am) buscará la defensa de la corona que llegó a su cabeza en Hungría en 2023.

La dominicana cruzó en segundo lugar en su heat con tiempo de 49 segundos y 82 centésimas, detrás de la polaca Natalia Bukowieka, que hizo 49.67.

Las dos primeras de cada ronda avanzan de forma directa a la final. Se completarán las ocho con los otros dos mejores tiempos.

Lo que persigue

Paulino, de 28 años, asistirá, así, a su tercera final en igual número de visitas. Ya en 2022 se colgó la presea de plata en Eugene, Estados Unidos, y en 2023 logró el oro, en Budapest, Hungría.

Desde que la Federación Internacional de Atletismo comenzó a montar el campeonato en 1983, en Helsinki, Finlandia, la única mujer que repitió oro en esa especialidad fue la australiana Cathy Freeman, quien lo consiguió en las ediciones de Atenas (Grecia) en 1997 y Sevilla (España) en 1999.

Paulino es apenas la segunda latinoamericana que sube a lo más alto tras la mexicana Ana Guevarra (París 2003). Es la tercera caribeña tras las bahameñas Tonique Williams-Darling (Helsinki 2005) y Shaunae Miller-Uibo (Eugene 2022).

Entre los dominicanos, solo Félix Sánchez ganó dos veces el Mundial, en las citas de Edmonton 2001 y París 2003, en los 400 metros con vallas.

Los premios del Mundial

World Athletics repartirá más de 8,5 millones de dólares estadounidenses en premios durante los nueve días de competición en Tokio. El emocionante programa incluye 49 pruebas: 24 para hombres y 24 para mujeres, además del relevo mixto de 4x400 m.

Los ganadores de las pruebas individuales de esta semana recibirán 70.000 dólares estadounidenses, mientras que los equipos que triunfen en la competición de relevos recibirán 80.000 dólares. Todos los que lleguen a los ocho finalistas en su respectiva prueba compartirán el premio en metálico.

EVENTOS INDIVIDUALES

1.º - US$70.000

2.º - US$35.000

3.º - US$22.000

4.º - US$16.000

5.º - US$11.000

6.º - US$7.000

7.º - US$6.000

8.º - US$5.000

EVENTOS DE RELEVOS

1.º - US$80.000

2.º - US$40.000

3.º - US$20.000

4.º - US$16.000

5.º - US$12.000

6.º - US$8.000

7.º - US$6.000

8.º - US$4.000