Alexander Ogando avanzó a la semifinal de los 200 metros en el Mundial de Atletismo

Alexander Ogando, al centro, dominó su heat y en la semifinal se le exigirá superar el incómodo carril ocho. ( FUENTE EXTERNA )

El velocista dominicano Alexander Ogando ratificó su buena forma este miércoles al ganar su fase eliminatoria de los 200 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo que tiene lugar en Tokio, Japón.

Ogando se impuso en el primer heat de los 200 metros planos y así se clasificó para la semifinal con tiempo de 20 segundos y 10 centésimas. Su compatriota Lidio Feliz no logró el objetivo y quedó eliminado en su fase de esta especialidad.

En la llave de Ogando también avanzaron el sudafricano Wayde van Niecker (20.19) y el suizo Timothé Mumenthaler (20.39).

Ogando, de 25 años, llegó a la competencia universal clasificado cuarto en el ranking mundial y precedido de haber finalizado tercero en la Liga Diamante, en agosto. En 2021, en ese mismo Estadio Nacional integró la cuarteta 4x400 mixta que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/img3955-4edbde70.jpeg El cuadro de la semifinal en la que participará Alexander Ogando.

La semifinal será este jueves a partir de las 8:02 de la mañana dominicana. Ogando saldrá en el carril ocho en la búsqueda del pasaje a la final.

Es el tercero de cuatro dominicanos que supera la primera ronda del Mundial tras antes hacerlo Liranyi Alonso (100 metros) y Marileidy Paulino (400).

Entretanto que Lidio Feliz quedó fuera en su fase clasificatoria donde finalizó en la séptima posición con 20.63. Esa llave la ganó el botswano Letsile Tebogo (29.18), el gran favorito para llevarse la medalla de oro.

La cita del jueves

En el programa del jueves también tomará parte Paulino, quien a partir de las 9:24 de la mañana buscará la defensa de su corona en la prueba que cerrará la jornada en la cita nipona.

Paulino llega a la cita tras haber dominado la especialidad en los últimos 24:meses, pero con la mayor amenaza en el periodo. El ganador de la presea dorada se embolsillará 70 mil dólares.