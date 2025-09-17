Alexander Ogando gana su carrera en los 200 metros y avanza a semifinales del Mundial de Atletismo

El velocista dominicano Alexander Ogando clasificó a las semifinales del Mundial de Atletismo 2025 tras imponerse en su serie eliminatoria de los 200 metros planos con un tiempo de 20.10 segundos, en la competencia celebrada en Japón. ( FUENTE EXTERNA )

El velocista dominicano Alexander Ogando se impuso este miércoles en la primera serie eliminatoria de los 200 metros planos en el Mundial de Atletismo 2025 que se celebra en Japón, con un registro de 20.10 segundos, clasificando de manera directa a las semifinales.

La prueba, celebrada a las 7:15 de la mañana (hora local), tuvo como protagonista al atleta de República Dominicana, que marcó el mejor tiempo del grupo con una reacción de salida de 0.146 segundos.

El dominicano Alexander Ogando es un velocista medallista olímpico de plata en Tokio 2020 en la prueba de 4x400 metros mixtos y actualmente está ranqueado como número cuatro del mundo.

En la misma carrera avanzaron también el sudafricano Wayde van Niekerk, segundo con 20.19 segundos, y el suizo Timothé Mumenthaler, tercero con 20.39 segundos.

El sueco Henrik Larsson finalizó cuarto con 20.40 segundos, logrando su mejor marca personal (PB), mientras que el estadounidense Robert Gregory se ubicó quinto con 20.43. Sin embargo, solo los tres primeros obtuvieron clasificación automática a la siguiente ronda, dejando a los demás atletas a la espera de entrar entre los seis mejores tiempos globales.

El resto de posiciones

El japonés Shota Iizuka fue sexto (20.64), seguido por el británico Toby Harries (20.76) y el estadounidense Caleb Law, quien cerró la serie con 20.91 segundos.

Camino a la final

Los criterios de clasificación establecen que avanzan a semifinales los tres primeros de cada serie (Q) y los seis mejores tiempos adicionales (q). En total, serán 24 los atletas que buscarán un puesto en la final de los 200 metros.

Con este resultado, Ogando confirma su condición de aspirante a las rondas finales y mantiene vivas las expectativas de República Dominicana de alcanzar el podio en esta especialidad.

