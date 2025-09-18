El velocista dominicano Alexander Ogando confirmó este jueves su condición de candidato a subir al podio del Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio al clasificarse para la final de los 200 metros planos.

Ogando cruzó en segundo lugar en el heat del Campeonato Mundial la semifinal en el que participó con su segundo mejor tiempo del año. El quisqueyano frenó el crono en 19 segundos con 98 centésimas, solo por debajo del estadounidense Kenneth Bednarek, que hizo 19.88.

Su marca del jueves fue la séptima mejor entre los que accedieron a la final. Más luego, el estadounidense Noah Lyles quebró el récord mundial de la especialidad con tiempo de 19.51.

La final de la prueba será este viernes a partir de las 9:06 de la mañana dominicana, 13 horas más tarde en la capital nipona. Ogando estadounidense el segundo representante dominicano que llega a la final de esta edición universal tras Marileidy Paulino.

Ogando, de 25 años, llegó a la competencia universal clasificado cuarto en el ranking mundial y precedido de haber finalizado tercero en la Liga Diamante, en agosto. En 2021, en ese mismo Estadio Nacional integró la cuarteta 4x400 mixta que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

Los premios del Mundial

World Athletics repartirá más de 8,5 millones de dólares estadounidenses en premios durante los nueve días de competición en Tokio. El emocionante programa incluye 49 pruebas: 24 para hombres y 24 para mujeres, además del relevo mixto de 4x400 m.

Los ganadores de las pruebas individuales de esta semana recibirán 70.000 dólares estadounidenses, mientras que los equipos que triunfen en la competición de relevos recibirán 80.000 dólares. Todos los que lleguen a los ocho finalistas en su respectiva prueba compartirán el premio en metálico.

EVENTOS INDIVIDUALES

1.º - US$70.000

2.º - US$35.000

3.º - US$22.000

4.º - US$16.000

5.º - US$11.000

6.º - US$7.000

7.º - US$6.000

8.º - US$5.000

EVENTOS DE RELEVOS

1.º - US$80.000

2.º - US$40.000

3.º - US$20.000

4.º - US$16.000

5.º - US$12.000

6.º - US$8.000

7.º - US$6.000

8.º - US$4.000