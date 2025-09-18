Así puedes ver en vivo la carrera de Marileidy Paulino a las 9:24 de la mañana

Marileidy Paulino va por medalla en el Mundial de Atletismo de Japón ( FUENTE EXTERNA. )

La campeona mundial de los 400 metros planos, Marileidy Paulino, competirá por medalla este jueves en el Mundial de Atletismo y su carrera está programada para las 9:24 de la mañana de este 18 de septiembre, hora de República Dominicana.

La prueba puede seguirse en vivo a través de la plataforma oficial de World Athletics, que transmite todas las competencias en directo. Para acceder, es necesario realizar un breve registro.

Pasos para ver la transmisión desde República Dominicana:

Entra al sitio web https://worldathletics.org/videos

Regístrate en la página llenando los datos requeridos

Revisa tu correo electrónico, donde recibirás un código de confirmación. Ingresa ese código en la página

Una vez iniciada la sesión, busca el recuadro que dice "Live now! World Athletics Outdoor Championships | Day 6" , haz clic y listo

Apresúrate: la carrera de Marileidy será a las 9:25 de la mañana

Expectativa nacional

Paulino es la gran favorita en los 400 metros planos y cada participación suya concita la atención de los fanáticos dominicanos. Con su medalla olímpica y sus títulos mundiales como respaldo, su actuación de hoy es una de las más esperadas del campeonato.