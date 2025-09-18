Hizo falta un esfuerzo histórico para derrotar a Marileidy Paulino

La dominicana Marileidy Paulino (izq.), la bahreiní Salwa Eid Naser (centro) y la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone compiten en la final femenina de 400 metros durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio el 18 de septiembre de 2025. ( AFP/ANDREJ ISAKOVIC )

Marileidy Paulino volvió a demostrar que está en la cima del atletismo mundial. La velocista dominicana conquistó la medalla de plata en la final de los 400 metros planos del Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, con un tiempo de 47.98 segundos, nuevo récord nacional y la tercera mejor marca de todos los tiempos.

Sin embargo, su hazaña solo pudo ser superada por un rendimiento histórico de la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que se llevó el oro con 47.78 segundos, la segunda marca más rápida en la historia de la prueba.

La carrera pasará a los libros como una de las más rápidas jamás disputadas. Por primera vez en casi cuatro décadas, dos mujeres bajaron de los 48 segundos en una misma final.

McLaughlin-Levrone firmó un registro que ningún atleta conseguía desde 1985 y que la coloca a solo centésimas del récord mundial de 47.60, establecido por la alemana Marita Koch en 1985.

Paulino, por su parte, se convirtió en la primera dominicana y latinoamericana en romper la barrera de los 48 segundos, consolidando su estatus como una de las grandes figuras de esta disciplina.

El bronce fue para la bahreiní Salwa Eid Naser, con 48.19 segundos, en una competencia que mantuvo a los espectadores al borde del asiento pese a la lluvia que caía sobre la pista del Estadio Nacional de Tokio.

La rival más exigente

Para derrotar a Paulino, McLaughlin-Levrone tuvo que recurrir a una actuación de época, un esfuerzo que confirma su decisión de dejar las vallas y centrarse en los 400 metros planos.

La estadounidense, campeona olímpica y mundial en los 400 con vallas, trasladó su talento a esta prueba y encontró en Paulino a su rival más exigente.

La dominicana, doble medallista olímpica y campeona mundial en Budapest 2023 y Glasgow 2024, no logró retener el título, pero salió fortalecida. Su tiempo la coloca en un grupo exclusivo de leyendas y demuestra que está en la plenitud de su carrera.

Con apenas 28 años, Paulino no solo sigue siendo la gran referente del atletismo caribeño, sino que también se ha convertido en protagonista de una nueva era de los 400 metros femeninos.