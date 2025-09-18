×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Marileidy Paulino
Marileidy Paulino

Marileidy Paulino logra plata en los 400 metros del Mundial con récord nacional

Marileidy Paulino va por medalla en el Mundial de Atletismo de Japón

    Expandir imagen
    Marileidy Paulino logra plata en los 400 metros del Mundial con récord nacional
    Marileidy Paulino va por medalla en el Mundial de Atletismo de Japón (FUENTE EXTERNA.)

    La velocista dominicana Marileidy Paulino conquistó este jueves la medalla de plata en la final de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo celebrado en Japón, al detener el cronómetro en 47.98 segundos, nuevo récord nacional para la República Dominicana.

    La campeona estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone se llevó el oro con un tiempo de 47.78 segundos, que además se convirtió en récord de campeonato. El bronce fue para Salwa Eid Naser, de Baréin, con marca de 48.19 segundos, su mejor registro de la temporada.

    Una final de alto nivel

    La carrera se disputó a las 9:25 de la mañana (hora de República Dominicana) y fue una de las más rápidas de la historia en la distancia, con cuatro atletas bajando de los 50 segundos. Además del récord nacional de Paulino, se registraron mejores marcas personales y de temporada para varias competidoras:

    • Natalia Bukowiecka (Polonia), cuarta con 49.27 (su mejor tiempo del año).

    • Amber Anning (Gran Bretaña), quinta con 49.36 (su mejor tiempo del año).

    • Roxana Gómez (Cuba), sexta con 49.48, nuevo récord nacional

    Pasos para ver la transmisión desde República Dominicana:

    • Entra al sitio web https://worldathletics.org/video
    • Da click en "Live now! World Athletics Outdoor Championships | Day 6"

    • Te aparecerá una forma para llenar, regístrate en la página llenando los datos requeridos

    • Revisa tu correo electrónico, donde recibirás un código de confirmación. Ingresa ese código en la página

    • Una vez iniciada la sesión, busca el recuadro que dice "Live now! World Athletics Outdoor Championships | Day 6", haz clic y listo

    • Apresúrate: la carrera de Marileidy será a las 9:25 de la mañana

    • Expectativa nacional

    Paulino es la gran favorita en los 400 metros planos y cada participación suya concita la atención de los fanáticos dominicanos. Con su medalla olímpica y sus títulos mundiales como respaldo, su actuación de hoy es una de las más esperadas del campeonato.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.