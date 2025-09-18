Marileidy Paulino logra plata en los 400 metros del Mundial con récord nacional

Marileidy Paulino va por medalla en el Mundial de Atletismo de Japón ( FUENTE EXTERNA. )

La velocista dominicana Marileidy Paulino conquistó este jueves la medalla de plata en la final de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo celebrado en Japón, al detener el cronómetro en 47.98 segundos, nuevo récord nacional para la República Dominicana.

La campeona estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone se llevó el oro con un tiempo de 47.78 segundos, que además se convirtió en récord de campeonato. El bronce fue para Salwa Eid Naser, de Baréin, con marca de 48.19 segundos, su mejor registro de la temporada.

Una final de alto nivel

La carrera se disputó a las 9:25 de la mañana (hora de República Dominicana) y fue una de las más rápidas de la historia en la distancia, con cuatro atletas bajando de los 50 segundos. Además del récord nacional de Paulino, se registraron mejores marcas personales y de temporada para varias competidoras:

Natalia Bukowiecka (Polonia) , cuarta con 49.27 (su mejor tiempo del año ).

Amber Anning (Gran Bretaña) , quinta con 49.36 (su mejor tiempo del año ).

Roxana Gómez (Cuba), sexta con 49.48, nuevo récord nacional

Expectativa nacional

Paulino es la gran favorita en los 400 metros planos y cada participación suya concita la atención de los fanáticos dominicanos. Con su medalla olímpica y sus títulos mundiales como respaldo, su actuación de hoy es una de las más esperadas del campeonato.