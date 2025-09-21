×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Reinas Del Caribe
Reinas Del Caribe

Las Reinas del Caribe vencieron a Puerto Rico y lograron el bronce en el Final Six

El choque se extendió a cinco parciales en el último torneo del año 2025

    Expandir imagen
    Las Reinas del Caribe vencieron a Puerto Rico y lograron el bronce en el Final Six
    Las Reinas del Caribe sumaron su primer bronce en el torneo Final Six. (FUENTE EXTERNA)

    El sexteto de la República Dominicana derrotó este domingo 3-2 (25-22, 20-25, 19-25, 25-23 y 15-13) a Puerto Rico en un reñido encuentro para conquistar la medalla de bronce del Torneo Final Six NORCECA 2025.

    El ataque de las dominicanas fue guiado por Madeline Guillén, quien anotó 24 puntos, seguida de Alondra Tapia con 17 y Massiel Matos con 13. Yaneiris Rodríguez, la libero, realizó un excelente partido defensivo. El equipo nacional cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC.

    Por Puerto Rico, Decelise Champión fue la más destacada con 25 puntos, Valeria Vázquez se fue con 17 tantos y Neria Ortíz aportó 14.

    Los parciales

    Las ganadoras consiguieron el primer sets 25-22, sin embargo, vino una violenta reacción de las puertorriqueñas que se llevaron los dos otros dos sets siguientes.

    RELACIONADAS

    Pero, en el cuarto Madeline Guillén se puso la capa de heroína y con fuertes remates logró igualar el partido a dos por bando. También tuvieron buen desempeño ofensivo Alondra Tapia y las centrales Geraldine González y Florangel Terreno que aportaron puntos clave al final del set.

    • En el quinto parcial también fue un games reñido que se llegó a poner 14-12 a favor de las dominicanas. Puerto Rico logró ponerse 14-13, pero las criollas remataron para llevarse el partido.

    En las estadísticas del juego, las dominicanas dominaron en el ataque 63-61, en bloqueo Puerto Rico 16-13. Las boricuas ya se habían impuesto a las duartianas en la fase regular del certamen, puntuable para el ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

    Las quisqueyanas llegaron a la disputa del metal bronceado tras caer en la semifinal ante los Estados Unidos. Dominicana había ganado ese torneo en cuatro ocasiones, las últimas dos de forma consecutiva. Se trata del último evento del año para el conjunto de mayores.  

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.