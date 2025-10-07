Marileidy Paulino puede ganar US$250 mil si bate récord en su última prueba de 2025

Marileidy Paulino logró este 2025 su mejor tiempo en los 400 metros planos. ( FUENTE EXTERNA )

Marileidy Paulino volverá a la pista el próximo viernes, en Nueva York, su retorno después de ganar la medalla de plata en el Mundial de Tokio y la última prueba que tiene programada en su calendario de 2025.

La actual campeona olímpica de los 400 metros planos sirve de figura promocional de la segunda edición de la reunión Athlos, una prueba exclusiva para mujeres estrenada en 2024 que tendrá lugar en el Icahn Stadium, un recinto con capacidad para 5,000 espectadores, localizado en Randal Island, cerca de Manhattan.

La serie entrega pagos entre 60 mil y 2,500 dólares a los ocupantes de las primeras seis posiciones. Pero esta vez tiene el atractivo adicional de que si una atleta rompe la marca mundial de la especialidad se embolsillará 250 mil dólares a ser pagado de inmediato, explican los organizadores.

World Athletics pagó 100 mil dólares al sueco Mondo Duplantis por batir la marca del mundo de salto con pértiga en Tokio.

La prueba, que está programada para disputarse a las 5:00 pm, podrá ser vista en vivo por YouTube, X, ESPN y DAZN, informan los organizadores.

Una carrera que cerrará la campaña que arrancó en México en marzo, que la llevó por Jamaica, Estados Unidos, Francia, Mónaco, Polonia y Suiza antes de llegar a suelo nipón.

La marca

Paulino viene de hacer en Japón el mejor tiempo de su carrera, 47 segundos y 98 centésimas, un crono que fue la tercera mejor marca de la historia de la modalidad.

La peraviense ha reiterado que batir la marca mundial que está en poder de la alemana oriental Marita Koch (47.60) es su objetivo y las sensaciones que sacó de su desempeño en la final del Mundial dispara la autoestima. Suyo son dos de los mejores 10 tiempos de la historia, además de ser dueña del récord olímpico (48.17).