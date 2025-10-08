¿Qué es Athlos NYC? La carrera femenina en la que participará Marileidy Paulino este viernes

La segunda edición de Athlos NYC, se celebrará en el Icahn Stadium en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La velocista dominicana Marileidy Paulino, actual campeona olímpica de los 400 metros planos, volverá a la pista este viernes como una de las figuras principales de la segunda edición de Athlos NYC, una reunión atlética que se celebrará en el Icahn Stadium, en Randall´s Island, Nueva York.

Pero, ¿qué es Athlos?

Se trata de una competencia exclusiva para mujeres, que se realizó el pasado 26 de septiembre en 2024 y que busca revolucionar el atletismo con un enfoque moderno y dinámico. Athlos combina carreras de alto nivel con el entretenimiento, la música en vivo, presentaciones de DJ y un ambiente similar al de los grandes festivales culturales.

Fue creada por Alexis Ohanian, cofundador de Reddit y esposo de Serena Williams, quien ha apostado por una propuesta que eleve el perfil del atletismo femenino. A través de su firma de inversión Seven Seven Six, Ohanian impulsa este evento que promueve tanto la excelencia deportiva como la equidad en los premios y el acceso al espectáculo.

Premios

La competición ofrece premios que van desde 60,000 hasta 2,500 dólares para las seis primeras posiciones. Pero, en esta edición, se suma un incentivo especial: si alguna atleta rompe el récord mundial en su prueba, recibirá 250,000 dólares adicionales pagados de inmediato.

De acuerdo con su portal web, el evento también incluye un programa de redistribución, mediante el cual el 10 % de los ingresos por entradas, patrocinadores y transmisiones se entrega directamente a las atletas participantes.

Athlos NYC solo incluye 36 atletas en total, distribuidas en seis pruebas (100, 200, 400, 800, 1500 metros y 100 metros vallas), con seis mujeres por carrera. La selección incluye varias campeonas olímpicas y mundiales confirmadas.

En los 400 metros, Marileidy Paulino compartirá la pista con Salwa Eid Naser, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, en lo que promete ser uno de los duelos más destacados de la jornada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/ffffefe-1def0139.png Vista del perfil de atletas en el portal web de Athlos; al centro destaca la imagen de la dominicana Marileidy Paulino. (FUENTE EXTERNA)

El evento también presenta duelos de alto calibre como los 100 metros vallas, donde se enfrentarán Masai Russell, Jasmine Camacho-Quinn y la actual campeona mundial Danielle Williams, mientras que en los 200 metros, la estadounidense Gabby Thomas chocará con Brittany Brown, campeona de la Diamond League.

Sobre su nombre

Originalmente fue conocido como 776 Invitational, en honor al año en que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en la antigua Grecia (776 a. C.), sin embargo, el evento fue renombrado como Athlos NYC, una palabra griega que significa "triunfo a través del esfuerzo".