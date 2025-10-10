Marileidy Paulino cerró la temporada 2025 este viernes con una victoria en los 400 metros planos de la reunión atlética ATHLOS NYC 2025, disputada en el Icahn Stadium cerca de Manhattan.

La peraviense se impuso con tiempo de 50.07 segundos en la cita exclusiva para atletas femeninas. Tras ella llegaron la bareiní Salwa Eid Naser (50.94) y la noruega Henriette Jaeger (51.24).

Fue el patrón que dominó durante gran parte de la temporada. Paulino iba a mitad del pelotó, pero en los últimos 100 metros sacó una ventaja sobre la velocista del Golfo. Banderas dominicanas sobresalieron en las gradas del estadios en muestra de júbilo.

Se trató del peor tiempo del año para Paulino, un curso en el que logró la medalla de plata en el Campeonato del Mundo y fue segunda en la Liga Diamante.

Olympic Champion @Marileidy_P gets her Tiffany crown with a time of 50.07 pic.twitter.com/iLZDvoEA1t — ATHLOS (@athlos) October 11, 2025

Un gran año

Paulino ha completado en 2025 otra temporada sólidas, reafirmando su estatus como una de las mejores velocistas del mundo.

Durante la temporada, Paulino mostró una consistencia impresionante. Ganó múltiples paradas de la Liga Diamante en ciudades como Doha, París y Roma, registrando tiempos por debajo de los 50 segundos en casi todas sus presentaciones, una muestra de su madurez técnica y control de ritmo.

Su mejor marca del año, 47.98 segundos le valió para ganar la medalla de plata en el Campeonato del Mundo, la tercera marca más baja de la historia en la vuelta al óvalo. También fue segunda en la Liga Diamante.

Su trayectoria ha sido un ascenso meteórico. Nacida el 15 de octubre de 1996 en Nizao, provincia Peravia, Marileidy comenzó a destacarse en competencias nacionales como miembro de las Fuerzas Armadas.

Su irrupción internacional llegó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ganó dos medallas de plata: una en los 400 metros planos y otra como parte del relevo mixto 4x400, convirtiéndose en la primera mujer dominicana en lograr dos preseas olímpicas en una misma edición.

En 2022, dio el salto definitivo al conquistar la Liga Diamante por primera vez, y al año siguiente, en 2023, se proclamó campeona mundial en Budapest, el mayor logro individual de su carrera hasta el momento.

Ese título la convirtió en la primera atleta dominicana —hombre o mujer— en coronarse campeona mundial en esa modalidad.

En 2025, Paulino ha combinado experiencia, técnica y mentalidad ganadora.