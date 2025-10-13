El Gobierno presentó este lunes a "Colí", la mascota oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

La presentación se realizó durante el acostumbrado encuentro del presidente Luis Abinader, LA Semanal con la Prensa, esta vez desde el Centro Olímpico.

Inspirada en el barrancolí (todus subulatus), un ave única de la isla. La mascota fue presentada como símbolo de estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Según lo expresado en un video proyectado durante el acto, "Colí representa lo auténtico, vibrante y resiliente del pueblo dominicano y caribeño".

"Más que una mascota, Colí es el embajador del Caribe", resaltaron en el audiovisual.

El presidente del comité organizador de los juegos, José P. Monegro, dijo que el ave en que se inspiraron se caracteriza por ser muy activa, y eso la hace a tener un corazón grande. "Es un ave característica de la República Dominicana, además, nuestra mascota está muy vinculada a la preservación de nuestro ambiente", resaltó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/d9163e68-8f1c-4fe3-b551-b9896a14e738-871fe69b.jpg Barrancolí (Todus subulatus). (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Deportistas que participarán

Más de seis mil atletas competirán en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

En total, se disputarán 1,551 títulos regionales, repartidos entre los tres primeros lugares de cada disciplina.

Te puede interesar Gobierno entrega campo de tiro con arco para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026