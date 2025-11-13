La gimnasta Simone Biles explica por qué decidió hacerse un aumento de senos

La gimnasta Simone Biles quien compartió su experiencia con los procedimientos estéticos. ( FUENTE EXTERNA )

La gimnasta más condecorada de la historia, Simone Biles, habló con una franqueza poco habitual en el mundo del deporte y las redes sociales. En una entrevista exclusiva con People, la siete veces medallista olímpica explicó "abierta y honestamente" por qué decidió hacerse un aumento de senos y por qué considera importante compartir su experiencia con el público.

Biles, de 28 años, reveló hace unos días en TikTok que se ha sometido a tres procedimientos estéticos y pidió a sus seguidores adivinar cuáles. En la entrevista, detalló que se trató de una blefaroplastia inferior, una reparación estética del lóbulo de la oreja y un aumento de senos, aunque enfatizó que dos de ellos "ni siquiera se notan".

Un mensaje directo y sin filtros

"Siempre he intentado ser abierta, honesta y relatable", dijo Biles. "Verme ganar medallas no es algo con lo que cualquiera pueda identificarse, pero sí lo es cómo nos sentimos con nosotros mismos".

Por eso decidió hablar públicamente sobre las cirugías:

"Quiero que la gente entienda que no hay vergüenza en las decisiones que tomamos sobre nuestro propio cuerpo".

Por qué se hizo cada procedimiento

Blefaroplastia inferior (lower bleph):

Biles contó que se sometió a esta intervención porque heredó las "bolsas debajo de los ojos" que ella llama "los Biles eye bags".

"Podía dormir 12 horas y ahí seguían", explicó, y añadió que en sesiones de fotos solían pedir que le pusieran cintas o tiras para disimularlas. Finalmente decidió corregirlas.

Cirugía en el lóbulo de la oreja

Cuando era niña, un arete le arrancó parte del lóbulo y años después optó por reconstruirlo.

"Era algo que necesitaba arreglar", dijo.

Aumento de senos:

Este fue el único procedimiento visible, pero Biles aclaró que no lo hizo por inconformidad:

"No fue porque no me gustara cómo me veía. Fue simplemente algo que quería para sentirme bien conmigo misma".

Un mensaje para las niñas y jóvenes: "Las decisiones son suyas"

Biles insistió en que la estética —como la gimnasia— también está atravesada por presiones externas, especialmente en redes sociales.

"Ves a todo el mundo y te preguntas ´¿cómo se ve tan bien?´ Pero las redes no son reales", dijo. Por eso, ha decidido hablar también de aquello que no salió bien: en su cumpleaños 27 se puso botox, pero no le gustó el resultado.

"Tenía una ceja flotante", contó entre risas.

La atleta subrayó que quiere usar su plataforma para transmitir una idea clara:

"Las jóvenes tienen derecho a tomar las decisiones que quieran sobre su cuerpo, sin vergüenza".

Y concluyó con la filosofía que, asegura, guía sus elecciones personales y profesionales: "Mientras te ames a ti misma, eso es lo único que realmente importa".