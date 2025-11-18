Unos 340 atletas participan en el Maratón de Patinaje celebrado en el Malecón de Santo Domingo

Parte del grupo de los 340 patinadores que participaron en el Maratón de Patinaje celebrado en el Malecón de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Malecón de Santo Domingo se convirtió el pasado domingo 16 de noviembre en el escenario de la tercera edición del Maratón de Patinaje, celebrado por primera vez en esta emblemática avenida de la capital y logrando un rotundo éxito.

En total 340 atletas nacionales e internacionales, provenientes de Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, participaron en la actividad.

Desde tempranas horas, patinadores de todas las edades se reunieron para participar en las categorías de 5 kilómetro (km), 10 km, 21 km y 42 km, creando un ambiente familiar y lleno de entusiasmo. Niños, jóvenes y adultos demostraron su pasión por el patinaje.

Atletas ganadores

En la categoría Open Femenina 42K, la atleta Melissa Sepúlveda se destacó con una sobresaliente participación, liderando la representación de Puerto Rico. Mientras que en la Open Masculino 42K, el dominicano David Méndez brilló al quedarse con los máximos honores.

La actividad deportiva fue organizada y coordinada por la Escuela de Patinaje Es Hora de Patinar, dirigida por su fundador Jeffrey Rodríguez, cuya entrega y visión han sido fundamentales para el crecimiento y la expansión del patinaje en línea en el país.