RD logra cuatro medallas en la primera jornada de los Juegos Bolivarianos

La República Dominicana se alzó este domingo con cuatro medallas en la primera jornada de los XX Juegos Bolivarianos que se llevan a cabo en Ayacucho y Lima, Perú.

Pesas, con la veterana Cándida Vásquez, obtuvo un oro y una plata, mientras que lucha, en el estilo greco, sumó una plata, con Carlos Alberto Adames, quien consiguió la plata en los 97 kilos, y José Antonio Núñez Encarnación se alzó con el bronce en los 130 kilos.

Bádminton, en la competencia por equipos, avanzó a discutir el bronce este lunes ante Venezuela, mientras que pesas y lucha entrarán a su segunda jornada de competencia en busca de más preseas.

El equipo femenino de softbol perdió sus dos compromisos y jugará igual cantidad de partidos este domingo.

Halterofilia

La pesista Cándida Vásquez abrió el medallero para la delegación dominicana en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 al conquistar dos medallas, una de oro y otra de plata, en la categoría 48 kilogramos femenina.

Vásquez logró la dorada en arranque, y con la plata en envión en las competencias del torneo de pesas que se celebra en el Velódromo del Polideportivo 03 de la Villa Deportiva Nacional de Lima.

Vásquez se impuso en el arranque con una alzada de 81 kilos, para superar a Patricia Mercado, de Venezuela, quien levantó 78 y la peruana Faviana Gavidia (65).

En el envión, Vásquez falló un intento de 101 kilos que le daba la barrida de los oros y con 97 kilos, quedó detrás de Mercado, quien levantó 98. Yuly Alcántara, de El Salvador, completó El podio de la modalidad con 85 kilos.

El total no se premiará en estos juegos, pero Vásquez sumó 178, dos kilos sobre los 176 de Mercado y Alcántara, tuvieron 149.

Vásquez, una veterana de 33 años, había ganado dos preseas de plata en los pasados Juegos Bolivarianos celebrados en Valledupar, Colombia, en el 2022.

La nativa de San Pedro de Macorís posee un historial de triunfos que incluye la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

En masculino, el dominicano Carlos Tavares alzó 95 en arranque y 119 en envión para ocupar la quinta posición en cada modalidad de los 60 kilogramos masculinos.

Lucha greco

El atleta Carlos Alberto Adames se quedó con la medalla de plata del peso 97 kilos en el estilo greco al perder por puntos, 3-4, ante Luillis José Pérez Mora, de Venezuela.

En el primer combate, el dominicano Adames se impuso por 3-0 ante Ricardo Diego Cárdenas, de Perú, quien fue descalificado por una acción inapropiada.

Mientras, José Antonio Núñez Encarnación, en los 130 kilos, obtuvo la presea de bronce al sumar tres puntos en la competencia que se realizó bajo el sistema todos contra todos.

En el primer combate, Núñez Encarnación venció 9-0 a Fabrizio Javier Seminario, de Perú, y perdió las siguientes dos peleas por puntos, 3-5 ante Diego Jesús Almendares, de Chile, y 0-4 ante Moisés Salvador Pérez, de Venezuela, quien se colgó el oro, con un puntaje perfecto de 9, y la plata fue para Diego de Jesús, de Chile, con seis unidades.

En otros resultados, Maikel Josefa ganó su primera pelea por 9-0 ante Efrain Manani Bautista, de Bolivia, en los 60 kilos, y no pudo continuar en competencia por lesión.

Mientras, Johan Antonio Batista terminó en el cuarto puesto, con dos puntos, luego de perder 4-12 ante Caros Moisés Espinoza, de Perú, y sumó un empate 1-1 con el colombiano Carlos Andrés Muñoz.

Softbol femenino pierde dos

El seleccionado femenino de softbol perdió los dos encuentros disputados en la primera jornada del torneo de esa disciplina que se celebra en el Campo de Softbol Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Lima.

La representación criolla cayó 1 carrera por 3 ante el selectivo de Perú en el primer choque de la doble jornada. María Pizarro se alzó con el triunfo, mientras que Eduarda Rocha cargó con el revés

Las peruanas anotaron la primera vuelta en el primer episodio y luego fabricaron dos más en el quinto para sentenciar el partido.

La vuelta de la tropa criolla fue producto de un cuadrangular solitario de Emmy Segura Torres, quien se fue de 3-2 con una anotada y otra remolcada.

Por Perú, que ligó seis imparables, Luciana Chávez Espinosa se fue de 1-1 con una anotada y un boleto, mientras que Amina Larry Rijo, de 2-1 con una anotada, y Adriana Yamakawa, de 3-1 con dos remitidas al plato.

En el segundo partido de la confrontación, el selectivo de Venezuela desplegó una tórrida ofensiva para vencer 11 carreras por 4 al equipo de República Dominicana.

Con el revés, las quisqueyanas perdieron los dos partidos disputados en la primera fecha del certamen de softbol femenino.

El partido lo ganó Loreley Francia Linares Fran, que recibió el apoyo ofensivo de 14 imparables de sus compañeras para llevar a Venezuela al triunfo.

Por Dominicana, que ligó cuatro incogibles, perdió Cauris Rincón Reyes. A la ofensiva, Atalyia Rijo bateó de 3-1, con dos empujadas y una anotada, mientras que Emmy Segura y Jayla Santana se fueron de 2-1 cada una, con una anotada.

Por Venezuela, Jairimar Pulido Arocha se fue de 4-3 con cuatro remolcadas; Eila Infante, de 4-3 con dos anotadas; Diana Arcay, de 4-3 con tres anotadas y par de empujadas, e Ydelis Barrios, de 3-2 con dos anotadas.

Las venezolanas anotaron tres en el primero, una en el segundo y otra en el tercero, y sentenciaron con un rally de cinco vueltas en el cuarto, y otra más en el quinto.

Las dominicanas descontaron con tres en el cuarto y una en el quinto.