Comité Olímpico Dominicano devolverá fondos de federaciones suspendidas al Ministerio de Deportes

El Comité Olímpico Dominicano devolverá esta mañana al Ministerio de Deportes los 14 millones que piden las federaciones suspendidas. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Olímpico Dominicano (COD) está cerrado. Es la información que ofreció el secretario de ese organismo, Luis Chanlatte.

La situación surge debido a la oposición de pago que presentaron el abogado de las cuatro federaciones suspendidas por el COD: Esgrima, Pentatlón Moderno, Tiro y Surf. El doctor Ronald Santana es el representante legal de esas cuatro entidades.

Como consecuencia, según reportes, el organismo olímpico devolvería hoy recursos por unos 14 millones de pesos al Ministerio de Deportes y Recreación, los cuales fueron asignados a esas entidades suspendidas por ese organismo oficial.

Esos fondos serían utilizados por el COD para preparar a los atletas con miras a los Juegos Bolivarianos de este año y los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En lo adelante, las que sí están habilitadas tampoco recibirán fondos que sean designado por el Miderec para ser pagados a través del COD.

Tampoco el personal de la casa olímpica recibirá pago alguno por sus servicios.

Uno de los temas en cuestión nació por el concepto con el que se emitieron los fondos, destinados a esas federaciones ya suspendidas, aun cuando alegadamente una resolución deshabilitaba de esos sectores a esas entidades.

Para hoy se conocería una audiencia de referimiento tratando de levantar la oposición de pago, siempre que el COD notificara a tiempo.

Para este martes, "la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional va a conocer la demanda del Comité Olímpico en levantamiento de embargo retentivo y declaración de litigante temerario contra las cuatro federaciones y contra Ronald Santana", dijo José Alberto Ortiz, el abogado que representa al COD.

Explicó que el Comité Olímpico le pide a un juez de referimiento que es un juez de urgencia para tomar medidas urgentes que de manera urgente le levante el embargo.

La petición se solicita "por tratarse de un embargo ilegal e irregular, ya que se hizo sin autorización de un juez y se hizo sin ningún documento que pruebe que el Comité Olímpico tiene una deuda real con esas cuatro federaciones".

También se pedirá al juez, dijo Ortiz, que tome medidas de "multa contra las cuatro federaciones y contra el propio abogado por tomar una medida totalmente ilegal y muy molestosa por embargar las cuentas del Comité Olímpico en medio de los Juegos Bolivarianos y dejan así una delegación de más de 300 personas en Lima sin dinero".

Los Juegos se desarrollan en Ayacucho, Lima en Perú.

La devolución de esos fondos, según conoció Diario Libre, fue una propuesta que se planteó hace varios meses, pero fue desoída por el comité ejecutivo del COD en ese momento.