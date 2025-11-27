COD devolverá fondos al Miderec

El Comité Olímpico Dominicano (COD) cierra sus puertas: 14 millones vuelven al Miderec en plena crisis deportiva. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Olímpico Dominicano (COD) está cerrado. Es la información que ofreció el secretario de ese organismo, Luis Chanlatte.

La situación surge debido a la oposición de pago que presentaron el abogado de las cuatro federaciones suspendidas por el COD: Esgrima, Pentatlón Moderno, Tiro y Surf.

Como consecuencia, según reportes, el organismo olímpico devolvería hoy recursos por unos 14 millones de pesos al Ministerio de Deportes y Recreación, los cuales fueron asignados a esas entidades suspendidas por ese organismo oficial.

Esos fondos serían utilizados por el COD para preparar a los atletas con miras a los Juegos Bolivarianos de este año y los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En lo adelante, las que sí están habilitadas tampoco recibirán fondos que sean designado por el Miderec para ser pagados a través del COD.

Tampoco el personal de la casa olímpica recibirá pago alguno por sus servicios.

Uno de los temas en cuestión nació por el concepto con el que se emitieron los fondos, destinados a esas federaciones ya suspendidas, aun cuando alegadamente una resolución deshabilitaba de esos sectores a esas entidades.

Para hoy se conocería una audiencia de referimiento tratando de levantar la oposición de pago, siempre que el COD notificara a tiempo.

La devolución de esos fondos, según conoció Diario Libre, fue una propuesta que se planteó hace varios meses, pero fue desoída por el COD.