Embargo al Comité Olímpico Dominicano afecta pago de atletas, personal y otros organismos

Atletas, personal del Comité Olímpico Dominicano y federaciones entre afectados por el embargo.

El embargo a las cuentas del Comité Olímpico Dominicano (COD) solicitado por el abogado Ronald Santana y las cuatro federaciones deportivas que fueron suspendidas por ese organismo, genera ya una ramificación de daños a distintas personas y entidades y en especial golpea directamente al deporte de alto rendimiento en el país.

El secretario general del COD, Luis Chanlatte dijo que de inmediato el recurso interpuesto por Santana, abogado de las cuatro federaciones, compromete de inmediato el pago correspondiente al aumento a 476 atletas pertenecientes a 34 disciplinas, quienes reciben estos fondos a través del programa Parni, que gestiona el Ministerio de Deportes y Recreación.

El dinero de los 476 atletas ya está en las arcas del COD, pero ninguno de ellos podrá recibirlos debido al embargo retentivo.

La situación se origina porque el COD y el Miderec "mantienen un acuerdo de cogestión" que establece que el organismo oficial deposita en el Comité Olímpico los recursos destinados al aumento salarial, por instrucciones del ministro Kelvin Cruz.

Con las cuentas bloqueadas, esos fondos no pueden ser gestionados ni distribuidos.

El 7 de noviembre de 2024, justo el Día Nacional del Deporte, que fue conmemorado en el salón Independencia del Ministerio de Defensa, el ministro Cruz dispuso aumentar el doble a los atletas del Parni. Esa parte del aumento, que engloba unos 60 millones de pesos son cobrados por los deportistas a través del COD.

Es allí, por el acuerdo de "cogestión", donde el Miderec envía esos fondos.

Las federaciones deportivas

Además de los atletas, un grupo de 16 federaciones también es impactado debido al embargo.

Esas entidades reciben recursos a través del Programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), cuyos fondos también son depositados a una cuenta del COD para luego ser traspasados a cada una de las federaciones.

En ese grupo entra también el Comité Paralímpico Dominicano, que recibe inyecciones de recursos de Creso para sus atletas paralímpicos.

Esas federaciones afectadas son:

son: Baloncesto

Boxeo

Equitación

Esgrima

Gimnasia

Golf

Judo

Lucha

Pesas

Tenis de mesa

Vela / Kitesurf

Taekwondo

Natación

Tenis

Voleibol masculino

Paralímpicos

La crisis se extiende, además, al funcionamiento interno de la estructura deportiva nacional, afectando el pago de la empleomanía del Albergue Olímpico Dominicano (Alodom) y del personal administrativo del COD, cuya operatividad depende de los fondos hoy retenidos.

Entre el personal del Alodom y del COD se cuentan alrededor de 140 empleados.

El embargo deja en pausa compromisos esenciales en un momento crucial para la preparación de atletas y federaciones, a menos de un año de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Algunas federaciones se verán limitadas en la preparación de sus atletas. El pasado 24 de junio, el ministro Cruz entregó 220 millones para las federaciones, camino al desarrollo de sus atletas para los Juegos de Santo Domingo 2026. Una gran parte está retenida.

