Puños nuevos, en un porcentaje elevado, es lo que presenta la selección nacional de boxeo y en los próximos días los pondrá en escena.

El medallista olímpico de bronce y del mundo, Yúnior Alcántara, se presenta como el más experimentado de este nuevo personal, que competirá en el torneo de ese deporte en los Juegos Bolivarianos.

"Este equipo, aunque es nuevo, yo le veo mucha potencial y creo que para lograr muchas cosas tienen que creer en sí mismo", dijo Alcántara.

Observa que este nuevo grupo está "mejor que el equipo anterior que cuando empezaron. Le veo mucho talento", agregó. "Les sugiero que estén positivos, que con el que van a pelear no tiene cuatro brazos".

Esta será la primera competencia internacional del cicl olímpico que cierra con los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Los Bolivarianos se disputan en Ayacucho-Lima y el boxeo entrará en escena del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Será una "oportunidad de ir evaluando a los atletas", que son los llamados también a competir en los Juegos Centroameicanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8), dijo el entrenador de la selección, Armando Hernández.

Servirá también para ver cómo se está a nivel de latinoamérica y "saber con qué estamos contando nosotros para venideros años".

Eso incluye un campeonato del mundo y los Centroamericanos y del Caribe, ambos el próximo año.

El equipo lo integran, en masculino:

Yúnior Alcántara en los 55 kilogramos

en los 55 kilogramos Joan Agüero (60 kg)

Miguel Ángel Encarnación (65 kg)

Kelvin Jr. Pérez 70 kg)

Noel Pacheco (80 kg)

José Agustín Criset (+90 kg).

Y en femenino, Helen Robles (51 kg)

y Katherine Jessica Bera (60 kg).

La selección tiene como sede de entrenamiento el Albergue Olímpico Dominicano (Alodom), debido a las remodelaciones de su gimnasio en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

"Son muchachos nuevos, prácticamente contamos ahora mismo con Yúnior Alcántara, pero tenemos una buena cantidad de muchachos para poco a poco ir trabajando con ellos para llegar en buena forma a los Juegos Olímpicos".

Algunas selecciones con presencia en los Bolivarianos estarán en Santo Domingo 2026, como Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Panamá.

Objetivos firmes

Katherine Bera tiene sus propósitos claros para los distintos escenarios en los que deberá exhibir su talento en los próximos años.

"Me preparo a los máximo para salir con la medalla de oro, si Dios lo permite en esta competencia", dijo Bera, medallista de oro en los 60 kilos, al imponerse a Eve Bryson (Australia).

"Esta, igual que todas las competencias es un reto", señala. Y pese a que está por debajo de otras de mayor cartel, tampoco es para descuidarse.