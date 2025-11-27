Juegos Bolivarianos: bádminton, softbol y vela brillan: República Dominica alcanza 14 medallas

Nairobi Jiménez y Clarissa Confident ganaron medalla de plata este martes 267 de noviembre de 2025 en el torneo de bádminton de los Juegos Bolivarianos. ( CORTESÍA TEAM DOM )

Una medalla de plata y dos de bronce fue el balance logrado por la República Dominicana en la quinta jornada de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos, celebrados este jueves en esta ciudad y en Ayacucho.

La plata llegó en el doble femenino del bádminton, con las atletas Nairobi Jiménez y Clarissa Confident, mientras que el equipo de softbol femenino ocupó el tercer lugar tras superar a Bolivia en la disputa por el bronce.

En vela, Samuel Pérez Camacho obtuvo también el metal de tercer puesto en la modalidad IQFOIL.

Con estos resultados, la delegación dominicana suma 14 medallas: una de oro, cinco de plata y ocho de bronce, que la colocan en la octava posición del medallero general.

Para este viernes inicia el torneo de taekwondo en Ayacucho, con cuatro atletas en acción, mientras que el hockey sobre césped masculino avanza a la fase de medallas.

Softbol

Softbol femenino gana bronce por nocaut en los Juegos Bolivarianos

LIMA, Perú. Eduarda Rocha lanzó primores en la victoria dominicana por 10-0 sobre Bolivia, en la jornada final del torneo de softbol femenino disputado este jueves en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres.

El triunfo, decidido por la vía del nocaut en cuatro entradas, aseguró la medalla de bronce para la representación criolla, que cerró con récord de 4-3, mientras Bolivia terminó con 0-7.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/seleccion-de-softbol-gano-bronce-en-los-juegos-bolivarianos-271125-62e848bf.jpg Integrantes de la selección de softbol femenino que venció a Bolivia para ganar la medalla de bronce este jueves 27 de noviembre de 2025 en el torneo de este deporte en los Juegos Bolivarianos. (CORTESÍA TEAM DOM)

Las chicas dominicanas no permitieron hit ni carreras, apoyadas en el sólido trabajo de Rocha, quien completó cuatro episodios con dos boletos y tres ponches.

La derrota fue para Paula Cortez, castigada con dos carreras en el segundo inning, una en el tercero y siete en la cuarta entrada, tramo en el que se definió el nocaut.

Por República Dominicana , que conectó 13 imparables, se destacaron:

, que conectó 13 imparables, se destacaron: Emmy Segura , de 3-2 , cuatro impulsadas y una anotada ;

, , y ; Brianna Estévez , de 3-2 , dos anotadas y una remolcada ;

, , y ; Felicia de los Santos , de 3-3, una anotada y una empujada ;

, de 3-3, y ; Claudia Santana , de 3-2 ;

, ; Anabel Ulloa , de 2-1, dos anotadas , un boleto y un ponche.

, de 2-1, , y un ponche. Por Bolivia, las únicas en embasarse fueron Sofía Zegarra ( boleto )

( ) y Angélica Mérida (transferencia).

Bádminton

Las dominicanas Nairobi Jiménez y Clarissa Confident conquistaron la medalla de plata en dobles femeninos al caer 2-0 ante las guatemaltecas Nikté Sotomayor y Diana Corletto, en la última fecha del torneo de bádminton.

Los parciales concluyeron 21-11, 21-15, con la dupla guatemalteca mostrando su condición de favorita desde los primeros puntos.

"Este resultado es parte del proceso y del retorno del bádminton. Estamos trabajando en varios aspectos que, por razones conocidas, habían quedado rezagados", expresó el entrenador Maikel Moreno, tras valorar el esfuerzo de las jugadoras.

Jiménez y Confident llegaron a la final tras vencer 2-1 a las colombianas Juliana Giraldó Andrade y Karen Patiño Marín.

En la otra semifinal, Sotomayor y Corletto superaron 2-0 a las peruanas Inés Castillo y Namie Miyahira.

En cuartos, la dupla dominicana ganó 2-0 a las salvadoreñas Daniel Hernández y Fátima Centeno.

Vela

El dominicano Samuel Antonio Pérez Camacho obtuvo la medalla de bronce en la modalidad IQFOIL de las competencias de vela, disputadas este jueves en el Yacht Club Peruano, Bahía Paracas.

Pérez Camacho concluyó con un tiempo de 21 minutos y una puntuación neta de 18, resultado que lo ubicó en el tercer lugar. Registró dos puntos en tres de las ocho mangas y tres puntos en cinco de ellas.

El oro fue para el venezolano José Gregorio Estredo Pérez, con puntuación de siete, mientras que la plata la obtuvo el peruano Bruno Mendoza Orihula, con 15.

El IQFOIL, disciplina olímpica del windsurf, consiste en recorrer una serie de trayectos siguiendo un circuito de boyas en el menor tiempo posible, ajustando velocidad y maniobrabilidad según viento y corriente.

Hockey sobre césped

La representación dominicana cayó 6-2 frente a Venezuela en el penúltimo día del torneo masculino, disputado en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en la Villa del Triunfo.

El primer tiempo terminó igualado 1-1, pero Venezuela tomó ventaja con un tanto en el segundo parcial y sentenció con dos anotaciones tanto en el tercero como en el cuarto. Dominicana marcó su segundo gol en la parte final.

Por Venezuela anotaron Andry Adrián Herrera (3), Cristian Vargas Prado (2) y Nelson Álvarez Colmenarez (1).

Por Dominicana, Francisco Javier García marcó en el primer tiempo y en el último cuarto.

El conjunto quisqueyano ocupa la tercera posición general (2-2, seis puntos), mientras Chile y Venezuela comparten el liderato con nueve puntos.

Los partidos por las medallas se disputarán este viernes: el bronce a las 11:00 a. m. (12:00 m RD) y el oro a las 4:00 p. m. (5:00 p. m. RD).

Canotaje

El equipo dominicano compuesto por Ariel Martínez Jiménez, Cristian Guerrero García, Juan Plasencia Feliz y Rafael Feliz Abreu ocupó la cuarta posición en la modalidad K4 200 metros kayak, con tiempo de 34.17 segundos.

Asimismo, Guerrero y Feliz Abreu quedaron en cuarto lugar en el K2 200 metros masculinos, marcando 35.97 segundos.