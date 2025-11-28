Primer oro de un ruso con himno y bandera desde la reintegración del país al judo

Ayub Bliev, izquieda, ganó el primer oro de Rusia desde que fue reintegrado por la Federación Internacional de Judo ( @DGTREPORT )

El judoca ruso Ayub Bliev se convirtió este viernes en Abu Dabi en el primer deportista en ganar un título bajo los colores de Rusia desde la plena reincorporación de la nación a este deporte, anunciada el jueves por la Federación Internacional (IFJ) de la disciplina.

Bliev, de 28 años, se impuso en la final contra el mongol Ariunbold Enkhtaivan para recibir su medalla de oro con la bandera nacional y al son del himno ruso, algo que no ocurría desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

A contracorriente

Pocos instantes después, su compatriota Murad Chopanov consiguió la medalla de plata en la categoría de -66 kg y también vio izar su bandera nacional durante la ceremonia de entrega de medallas.

El jueves la IFJ anunció la plena rehabilitación de los judocas rusos, quienes nuevamente están autorizados a participar en competiciones bajo sus colores nacionales, con su himno y bandera, ignorando las directrices del Comité Olímpico Internacional (COI).

La IFJ ya se movió a contracorriente en febrero de 2022 al rechazar inicialmente la prohibición total de los deportistas rusos y bielorrusos recomendada por el COI y adoptada de inmediato por gran parte del mundo deportivo.

Luego, en 2023, siguiendo una recomendación del COI, la entidad fue una de las primeras federaciones en readmitir -bajo bandera neutral- a los atletas rusos y bielorrusos, provocando el boicot de la delegación ucraniana.

Desde esta decisión, los deportistas rusos que cumplían con ciertos criterios establecidos por la IJF competían bajo estatus neutral.

Llevaban las letras "AIN" en la parte trasera de sus kimonos, que significan "Atletas independientes y neutrales", mientras que su himno y su bandera eran reemplazados por los de la federación internacional durante las ceremonias protocolares.

Este viernes Bliev y los demás competidores rusos en Abu Dabi lucharon con las letras "RUS" inscritas en sus espaldas.

"Enérgica protesta" de Ucrania

En reacción a la rehabilitación de los rusos, la Federación Ucraniana expresó el jueves "su enérgica protesta", denunciando en su cuenta de Instagram una medida "contraria a los principios de paz, justicia y responsabilidad".

Por su parte, Rusia celebró una "decisión histórica". "Agradecemos a la IJF por esta decisión tan esperada, justa y valiente", declaró el presidente de su federación, Serguéi Soloveichik.

Ningún judoca ruso participó en los Juegos Olímpicos de París en 2024 bajo bandera neutral. De hecho, su federación había boicoteado las pruebas, considerando las condiciones "humillantes".

En junio el equipo de judo de Bielorrusia, gran aliado de Rusia, ya fue autorizado a competir de pleno derecho en las competiciones internacionales.

Diecinueve judocas rusos están compitiendo en el Grand Slam de Abu Dabi hasta el domingo, y 23 están actualmente inscritos para el Grand Slam de Tokio en una semana, donde también compiten siete ucranianos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, es un reconocido prácticamente de judo y ha sido durante mucho tiempo "presidente honorario" de la federación nacional.

Por Diane FALCONER/AFP