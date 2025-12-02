Juegos Bolivarianos 2025: Alonso en atletismo y Del Orbe y Florentino en judo suman tres oro a RD

Liranyi Alonso, de República Dominicana, en su camino a la meta durante la final de los 100 metros del torneo de atletismo de le los Juegos Bolivarianos este martes 2 de diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Liranyi Alonso en atletismo, Robert Florentino y Medickson del Orbe en judo ofrecieron tres preseas de oro al medallero de República Dominicana en la jornada de este martes de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos 2025, que se celebran en Lima-Ayacucho, Perú.

La delegación quisqueyana suma un total de 37 medallas, incluidas siete de oro, nueve de plata y 21 de bronce.

En remo, la atleta Wendy Simó Peña, aportó un bronce. José Nova se colgó la plata y Oscar Santana y Eiraima Silvestre se quedaron con bronce en el torneo de este deporte.

La pugilista Katherine Bera ganó su combate de semifinal y aseguró la medalla de plata en el torneo de boxeo, mientras que la velocista Estrella de Aza clasificó a la final de los 400 metros planos femeninos.

Del Orbe y Florentino

En la segunda fecha del torneo de judo que se celebra en el Polideportivo 03 como parte de los XX Juegos Bolivarianos que tienen lugar en esta ciudad.

Del Orbe y Florentino se alzaron con las preseas doradas en sus respectivas categorías, mientras que José Nove se adjudicó la plata, en tanto que Oscar Santana y Eiraima Silvestre se quedaron con una plata cada una.

Con las cinco preseas, el judo arribó a ocho metales, incluidos tres de oro, una de plata y tres de bronce. Este miércoles cierra el torneo de judo con las competencias por equipo mixto.

Florentino reinó en -90 kilos al ganar los cinco combates que disputó. En la final se impuso ante Daniel Paz, de Colombia, quien se quedó con la plata.

El primer pleito lo ganó por ippon a Johelius Patete Rojas, de Venezuela, y luego superó a Roberto Galarreta Villar, de Perú, y también venció a Franco Arismendi Bizama, de Chile.

El bronce lo compartieron Johelius Patete Rojas, de Venezuela, y el chileno Franco Bizama.

Del Orbe también se colgó el oro en -81 kilos. En la semifinal, el quisqueyana venció a Luis Pariche, de Venezuela, y en la final despachó por ippon a Jorge Pérez, de Chila, quien obtuvo la plata. El bronce correspondió al venezolano Pariche, y a Alexis Harrison, de Panamá.

En más de 100, José Nova consiguió la presea de plata. Luego de ganar sus primeras peleas por ippon ante Luis Mauricio Amézquita, de Venezuela, y sobre Sandy Caraballo Cuéllar, de Uruguay, Nova cayó ante Francisco Solís González, de Chile, quien ganó el oro.

El quisqueyano se hizo de la plata al superar por ippon (3 shidos) al colombiano Duvan Nieto. Amézquita y Caraballo Cuellar ganaron las preseas de bronce.

Oscar Santana, en más de 100 kilos, venció a William Pérez Santos, de Guatemala, en la pelea por la medalla de bronce. En los cuartos de final, Santana le ganó por ippon a Ángel Gini, de Paraguay, y en la semifinal fue superado por Thomás Briceño, de Chile.

En -78 kilos, Eiraima Silvestre se quedó con el bronce tras sufrir una lesión en el hombro izquierdo que le impidió continuar en el pleito ante Zunilda Chávez Piñango, de Venezuela, quien obtuvo el oro. Silvestre derrotó por ippon a Brenda Olaya, y luego fue superada en punto de oro por Camila Figueroa, de Perú.

En otro resultado, Esmeralda Damiano Guerrero, en -70 kilos, se quedó sin opción a las medallas al perder los tres combates que disputó ante Luisa Bonilla, de Colombia; Xsara Morales Falconi, de Perú, y Celinda Carozo Ramírez, de Venezuela.

Liranyi Alonso

Alonso puso a prueba una vez más su velocidad en la pista al ganar la medalla de oro en los 100 metros plano.

Alonso hizo un tiempo de 11.400 segundos, para firmar una actuación dorada, la quinta de la delegación dominicana en la cita multideportiva bolivariana.

El segundo lugar, correspondiente a la medalla de plata, correspondió a la ecuatoriana Ángela Tenorio, con tiempo de 11.608, mientras que el bronce recayó sobre la también velocista de Ecuador Gabriela Suárez, quien detuvo el reloj en 11.610 segundos.

La también quisqueyana Patricia Siné terminó en la cuarta posición, al recorrer la distancia en 11.670 segundos.

En la semifinal I, Liranyi registró 11.59 segundos en la primera serie clasificatoria de los 100 metros lisos, siendo el segundo mejor de las que apartaron el boleto a la final, mientras que Patricia hizo 11.63 segundos en la serie 2, firmando el tercer mejor registro en general.

En la final de los 100 metros masculinos, Melbin Marcelino Olivo ocupó el séptimo puesto, con un tiempo de 10.700 segundos.

Estrella De Aza, a final 400 lisos

Estrella De Aza dominó con autoridad la primera serie semifinal de los 400 metros planos femeninos con un tiempo de 54.44 segundos, el segundo mejor registro de las dos rondas clasificatorias.

Con el resultado, De Aza obtuvo el derecho de estar en la final, la cual se disputará este miércoles, a las 3:50 de la tarde (4:50 pm, hora RD).

Mientras, la también quisqueyana Bianka Acosta terminó en la quinta posición de los 400 metros planos, con 56.17 segundos, tiempo que fue el cuarto mejor de la primera serie clasificatoria.

En los 400 metros lisos masculinos, los tres atletas criollos no alcanzaron la final. Diosquendri Rojas terminó en la novena posición, con tiempo de 47.87 segundos, mientras que Robert King fue décimo, con 47.95 segundos, y Wilbert Marcelino Olivo finalizó en el quinto puesto, al recorrer la distancia en 47.38 segundos.

Wendy Simó en remo

Wendy Simó Peña se hizo de la medalla de bronce en la modalidad single femenino (W1x) de las competencias de remo que se celebran en la Playa Cantilao.

Simó Peña registró un tiempo de un minuto, 41 segundos y 50 décimas (1:41.50) en la distancia de los 200 metros de la prueba.

El primer lugar fue para Alejandra Alonso Alderete, de Paraguay, quien recorrió la distancia en 1:38.54, para alzarse con el oro, mientras que la peruana Adriana Sanguineti Velasco, con 1:39.24, obtuvo la presea de plata.

Simó Peña avanzó a la final al ocupar el primer lugar de la segunda eliminatoria con un tiempo de 1:53.36.

Tras la medalla de plata del dueto conformado por Ignacio Vásquez y Wilson José Restituyo el lunes, en LM2 masculino, el Remo suma dos preseas en los Juegos Bolivarianos.

Katherine Bera avanza a la final en boxeo

La pugilista Katherine Bera aseguró la medalla de plata al derrotar en la final por decisión dividida 3-2 a María Palacios, de Ecuador, en combate de los 60 kilos femeninos del torneo de boxeo que se celebra en el Centro de Convenciones de aquí.

Bera es la primera atleta del seleccionado de boxeo que gana una pelea y avanza de ronda en los Juegos Bolivarianos, donde la altura ha afectado a gran parte de los deportistas en Ayacucho.

La peleadora dominicana enfrentará en la final a Krisandy Ríos, de Venezuela, quien doblegó 4-1 a Valeria Arboleda, de Colombia, en la otra semifinal.

Para este miércoles, en la ronda de semifinales, subirán al ensogado Elen Roble, los 51 kilos; José Agustín, en +90 kilos, y Johan Agüero, en los 60 kilogramos.

Pentatlón moderno

En individual femenino, Ana Arias ocupó la octava posición con una puntuación de 1,238, mientras que Cecilia Fermín Hernández quedó en el décimo peldaño con 1,116 puntos.

En individual masculino, Gabriel Domínguez Bidó está en la sexta posición, con 567 unidades, y José Evaristo Ozoria Amparo marcha en el lugar 14, con 492 tantos.