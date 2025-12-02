Marileidy Paulino y Alexander Ogando tendrían que devolver lo cobrado si la GST quiebra

Marileidy Paulino ganó las paradas de Miami y Filadelfia en los 400 metros planos. ( FUENTE EXTERNA )

Si los atletas a los que se les adeuda dinero por su participación en la serie Grand Slam Track (GST) tenían alguna esperanza de cobrar las noticias que llegan desde la liga creada por Michael Johnson van en dirección contraria.

De hecho, es probable que tengan que devolver lo ya cobrado. Marileidy Paulino debió recibir 230 mil dólares por llegar primero en los 400 metros en las paradas de Miami y Filadelfia y tercera en Kingston. Alexander Ogando le corresponden 150 mil dólares por su primer puesto en Filadelfia y su segundo en Miami, en los 200 metros.

Un reporte del diario británico The Times da cuenta de que en octubre, GST envió cartas a sus proveedores de la firma de insolvencia Levene, Neale, Bender, Yoo & Golubchik LLP, advirtiéndoles que tendrían que aceptar solo el 50 % de lo que se les debe o se preparaban para declararse en bancarrota.

Algunos aceptaron, otros no, y ahora la liga se enfrenta a un colapso. Entre quienes rechazaron se encuentra World Athletics, a quien se le adeudan 39.629 dólares en derechos de licencia, según The Athletic.

El organismo rector del atletismo le indicó a GST que debe priorizar la liquidación de todas las deudas pendientes con sus atletas, a algunos de los cuales se les debe el 50 % de lo que ganaron en premios y honorarios por participación.

El peor escenario

Si la liga finalmente se declara en bancarrota, la organización podría verse obligada a reclamar incluso los pagos parciales ya emitidos a los atletas.

Sydney McLaughlin-Levrone ganó 250.000 dólares, Gabby Thomas 180.000, Melissa Jefferson-Wooden 300.000 y Kenny Bednarek 300.000.

El Times señala que, según la Sección 547 del Código de Bancarrota de EE. UU., un administrador de bancarrotas puede recuperar cualquier pago que el deudor haya realizado a los acreedores 90 días anteriores a la declaración.

Clasificadas como transferencias preferenciales según la ley de quiebras de EE. UU., estas transferencias permiten a los deudores "preferir" a un acreedor sobre otro en las semanas previas a la insolvencia.

En este caso, los atletas que han recibido pagos de la liga podrían ser considerados preferentes frente a los proveedores que aún están pendientes de pago.

La GST abrió este año su primera temporada en la que prometía 12.5 millones de dólares, pero de las cuatro paradas que debió disputar solo lo hizo en tres. Canceló la cita en Los Ángeles alegando problemas financieros.

Este es el último revés para GST, que en octubre mantenía la confianza en regresar para una segunda temporada en 2026. Ese mes, la liga consiguió financiación de emergencia, que según informó, se destinaría a pagar a los atletas hasta la mitad de lo que se les adeudaba en premios.

Sin embargo, según se informa, GST aún no ha proporcionado a los atletas más información sobre los pagos recibidos. The Athletic informa que varios agentes de los atletas involucrados están dispuestos a no recibir más dinero para mantener vigente el GST.