Falcons Diving, una academia necesaria para catapultar el clavado dominicano

Frandiel Gómez, al centro, observa el salto de Nora Taveras en el trampolín seco en el Albergue Olímpico Dominicano (Alodom) en una imagen del pasado 25 de noviembre de 2025. ( SAMIL MATEO )

El Centro Acuático está en fase de reparación por motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24-agosto 8). Eso no ha frenado a Frandiel Gómez, clavadista de la selección nacional, quien busca conquistar nuevos talentos a través de la academia Falcons Diving.

La cosecha ha sido fructífera: más de 60 niños en cuatro provincias, en un trabajo que se desarrolla desde hace alrededor de tres años.

Como Gómez, son pocos los casos de atletas en etapa competitiva que también deciden aportar a su deporte. Teresa Durán y José Domínguez en baloncesto; María Dimitrova en karate; y Cosiris Rodríguez en voleibol, son algunos ejemplos conocidos.

"Esto es algo que se desarrolla; no todo el mundo puede hacer las dos funciones y yo tengo la dicha de que sí tengo la oportunidad", señala Gómez mientras guía a un grupo de niños en el improvisado trampolín seco del Albergue Olímpico Dominicano.

Su dedicación tampoco lo separa de los entrenamientos con la selección. Mejor aún, usa su tiempo libre para "desarrollar y captar niños para la disciplina" de clavados, motivado por aportar su "granito de arena al deporte que me lo ha dado todo y cuya esencia quiero dejar cuando me retire".

Para la selección

Los niños forman parte del club, pero la idea es que, una vez captados, pasen a integrarse a la selección dominicana. "Ese es el objetivo de todo esto", afirma Gómez, y precisa que, tratándose de clavados, "esto (el club) es un trampolín" hacia los equipos nacionales.

El club comenzó a surgir a principios de 2023. Informó del proyecto a la Federación Dominicana de Natación y los resultados ya están a la vista.

Actualmente tiene extensiones en San Cristóbal, La Vega y Santiago, además de Santo Domingo. Cuando ofrece una sesión en La Vega, los viernes, se traslada luego a Santiago para otra más. Allí pernocta y, a la mañana siguiente, dedica dos sesiones a los niños, además de entrenarse él mismo.

"Se necesitan muchas herramientas para desarrollar un atleta para el nivel en que yo estoy", señaló el nativo de Puerto Plata, quien cuenta con una participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 y una medalla de plata en plataforma sincronizada (10 m) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Siguiendo los pasos

Nora Taveras descubrió los clavados tras ver un video de Frandiel en YouTube. Con eso bastó. "Vi a Frandiel y me animó mucho", cuenta la niña de 11 años.

Ella también practicaba nado sincronizado y siempre se sentía atraída por las acrobacias de los clavadistas. "Me gustaba la acrobacia. Le pregunté a mi mamá si podía apuntarme y me dijo que sí".

Dixon Vargas Piñol es otro jovencito que entrenaba en el Alodom. Aunque la oferta deportiva del país es amplia, el béisbol y el baloncesto dominan, pero él tiene claro por qué eligió los clavados y cómo ayudar a otros niños a vencer el temor a la altura.

"Hay muchos niños que le temen a las volteretas, pero no pasa nada con eso. Tú vas a caer en el agua. Les diría que es un deporte bien trabajado; algunos ejercicios hacen dudar, pero cuando salen, quedan bellísimos".

Su objetivo también es claro: llevar una medalla de oro a casa, sin importar en qué competencia. "De la que venga, pero con oro".b