Atletismo retoma protagonismo; República Dominicana ocupa séptimo lugar en los Juegos Bolivarianos

Rosa Angélica Ramírez exhibe su medalla de oro obtenida este jueves 4 de diciembre de 2025 en los Juegos Bolivarianos 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El atletismo volvió a tomar protagonismo, con un oro, una plata y par de bronce, mientras que el boxeo se hizo de dos medallas de plata y el karate consiguió un bronce en kata en la jornada de este jueves en los XX Juegos Bolivarianos 2025 que se celebran en esta ciudad.

Con las siete medallas obtenidas en la fecha, la República Dominicana mantiene el séptimo puesto con un total de 52 preseas, incluidas nueve de oro, 14 de plata y 29 de bronce.

Rosa Angélica Ramírez, en impulso de la bala del atletismo, se consagró bicampeona en la especialidad en los Bolivarianos, mientras que el relevo 4x400 femenino ganó la plata y el masculino el bronce, además del metal de tercer lugar de Cristian Rodríguez Mota en 110 metros vallas.

El boxeo cerró con dos preseas de plata la última fecha en Ayacucho, y Larry Aracena, en kata, modalidad del karate, conquistó el bronce.

El wushu, que se celebra en Ayacucho, cruzó cuatro competidores a las finales, mientras que el balonmano masculino igualó con Venezuela y ahora figura con un triunfo, un revés y un empate.

Atletismo

La estelar Rosa Angélica Ramírez volvió a escribir con letras doradas su nombre en los Juegos Bolivarianos al consagrarse campeona por segunda ocasión en la modalidad impulso de la bala en el atletismo.

Ramírez firmó una marca de 17.44 metros, la más alta registrada en la prueba, superando a Ivana Gallardo Cruchet, de Chile, quien logró un lanzamiento de 17.22 metros, para quedarse con la plata, y el bronce fue para Ahymara Espinoza Echenique, de Venezuela, quien logró 17.05 metros en su impulso.

Con el resultado, Ramírez se proclamó bicampeona en el impulso de la bala en Juegos Bolivarianos. En la cita del 2022, en Valledupar, Rosa Ramírez conquistó el primer lugar al enviar el objeto a los 17.31 metros, para imponerse a la chilena Natalia Duco, plata con 16.75, y a Ivana Gallardo, también de Chile, quien cobró el bronce con 16.52 metros.

Relevo 4x400 femeninoy masculino

La cuarteta femenina 4x400 consiguió el segundo lugar en el penúltimo día de las competencias del atletismo.

El seleccionado dominicano, integrado por Bianka Acosta Mercado

Milagros Durán García

Patricia Siné y

Estrella De Aza Henrry, se alzó con el mejor segundo tiempo de la especialidad, 3:37.56, para adueñarse de la presea de plata.

Con el resultado, el selectivo quisqueyano dejó el oro que había ganado en los Juegos Bolivarianos del 2022 en Valledupar, Colombia, integrado entonces por Mariana Pérez, Anabel Medina, Franshina Martínez y Marileidy Paulino.

El oro lo ganó Colombia, representada por las atletas Karla Vélez Fuentes, María Rocha Mesa, Lina Licona Torres y Paola Loboa Lastre, con un tiempo de 3:34.10, nuevo marca de los juegos.

El selectivo de Venezuela, conformado por Ana Torin Ballestero, María Rojas Montalban, Nahomy García Cova y Waleska Ortiz Guzmán, finalizó en el tercer puesto, con un tiempo de 3:39.78, para la presea de bronce.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/cuarteta-femenina-4x400-41225-juegos-bolivarianos-plata-a96aef3d.jpg Cuarteta femenina que ganó medalla de plata en el relevo 4x400 de los Juegos Bolivarianos este 4 de diciembre de 2025. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/jose-agustin-triset-gano-plata-en-boxeo-juegos-bolivarianos-41225-525a2852.jpg José Agustín Triset ganó medalla de plata este 4 de diciembr de 2025 en el torneo de boxeo de los Juegos Bolivarianos 2025. (FUENTE EXTERNA)

El relevo masculino 4x400 metros escaló al pódium al ocupar el tercer lugar de la final de la especialidad.

La cuarteta criolla, integrada por Christopher Melenciano Reyes, Lidio Andrés Feliz, Wilbert Encarnación Luis y Yeral Núñez, llegó a la meta con un tiempo de 3:06.52.

Venezuela, con los velocistas Axel Gómez Artigas, Javier Gómez García, José Maite Pérez y Kelvis Padrino Villazana, firmó el mejor tiempo, 3:04.00, para reclamar la medalla de oro.

La plata se la llevó la representación de Ecuador, que hizo una marca de 3:06.07, con los atletas Anderson Marquinez Espinales, Francisco Tejeda Guerrero, Ian Pata Reasco y Katriel Angulo Méndez.

Cristian Rodríguez, bronce 110 metros vallas

El vallista Cristian Rodríguez Mota ocupó el tercer lugar en los 110 metros vallas de las competencias del atletismo de los XX Juegos Bolivarianos.

El atleta recorrió la distancia en 14.39 segundos para hacerse de la presea de bronce.

Marcos Herrera Pineda, de Ecuador, hizo una marca de 13.97 segundos, para adjudicarse el oro, mientras que la presea de plata recayó sobre Yohan Camilo Chaverra, de Colombia, con 14.18 segundos.

En otros resultados, Ferdy Agramonte Piña quedó en la quinta posición en los 800 metros planos con un tiempo de un minuto, 48 segundos y 64 décimas (1:48.64).

El también quisqueyano Luis Peralta Acosta terminó en el noveno puesto con un tiempo de 1:52.52.

En la final de los 200 metros femeninos, Milagros Durán García ocupó el quinto peldaño con 24.41 segundos, mientras que en masculino, Lidio Andrés Feliz quedó cuarto, con 21.10 segundos, y Christopher Melenciano Reyes recorrió la distancia en 21.38 segundos, válidos para el sexto lugar.

Boxeo: Bera y Triset ganan plata

En Ayacucho, Katherine Bera Cabral y José Agustín Triset se quedaron con sendas medallas de plata al caer en las finales de sus respectivas categorías en el cierre del torneo de boxeo celebrado en el Centro de Convenciones de esta ciudad.

La delegación de boxeo concluyó con dos medallas de plata y par de bronce, con los atletas Elen Roble, en los 51 kilos, y Johan Agüero, en los 60 kilogramos.

Agustín Triset cayó 0-5 ante Gerlon Congo Chala, de Ecuador, en la final más de 90 kilos. El bronce de la categoría fue para Jimmy Quiróz, de Bolivia.

Agustín avanzó a la final al vencer por superioridad técnica (RSC) a Jimmy Quiroz, de Bolivia, en la semifinal.

Mientras, Bera Cabral, en los 60 kilos, fue superada por RSC (superioridad técnica o abandono) por Krisandy Ríos Ojeda, de Venezuela. El bronce lo compartieron Valeria Mendoza, de Colombia, y María Palacios Espinosa, de Ecuador.

En la semifinal, Katherine venció por decisión dividida 3-2 a la colombiana Palacios Espinosa.

Elen Roble perdió 0-5 ante Ana Baylon, de Perú, en la semifinal de los 51 kilos, mientras que Johan Agüero Montaño fue superado en el segundo asalta por RSC por el colombiano Yilmar González, en pleito de los 60 kilos.

Karate: Larry Aracena bronce en kata

En Lima, Larry Aracena obtuvo la medalla de bronce en kata, modalidad del karate.

Aracena superó en la competición por el bronce a Cristóbal Barra, de Chile. Los nueve jueves otorgaron una puntuación de 37.9 por 36.3 a favor del dominicano.

Tras obtener victorias por 37.9 contra 36.1 sobre Andrés Terrazas, de Bolivia, así como 38.4 por 38.1 ante Fernando Calderón Roca, de Guatemala, Aracena perdió 38.8-39.5 ante Alejandro Ramírez Sánchez, de Colombia.

El oro lo ganó Cleiver Casanova Guerrero, de Venezuela, quien superó en la final al colombiano Ramírez Sánchez, quien recibió la presea de plata, y el otro bronce fue para Calderón Roca, de Guatemala.

En los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, Colombia, Aracena logró la plata al sumar una puntuación de 23.72, superado por Cleiver Casanova Guerrero, de Venezuela, quien recibió 24.86 puntos de los jueces, para adjudicarse el oro.

En kumite, Aldhair Zabala Ogando quedó eliminado al perder los tres combates que disputó en -60 kilos masculinos.

Zabala Ogando cayó por 2-5 ante Luis Vera Arancibia, de Bolivia, así como 1-2 ante Wilmer Pérez Martínez, de Venezuela, y también fue superado 3-4 por Enrique Villalón Ruiz, de Chile.