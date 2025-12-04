Liranyi Alonso corona un año de ensueño con pacto multianual con Adidas

Récords, medallas doradas y clasificación para los Juegos Panamericanos de 2027. "Es un año de ensueño", dijo Liranyi Alonso desde Lima, donde participa en los Juegos Deportivos Bolivarianos 2025.

¿Qué más podría pedir esperar esta atleta de 19 años? Pues para cerrar este año, la velocista cibaeña pactó un contrato con la marca de ropa deportiva Adidas.

"Me siento feliz, contenta, maravillosa", expresó. Ella ganó oro el martes y ayer fue miembro del equipo de relevo que se colgó la medalla de plata en los Bolivarianos.

Nativa de La Vega, pasa a formar parte de un círculo muy cerrado de atletas con el respaldo de una marca deportiva reconocida. Antes fueron los atletas nacidos en el país Luguelin Santos, Marileidy Paulino, Alexander Ogando y Fiordaliza Cofil. Félix Sánchez también tuvo acuerdo con una empresa de marca de ropa deportiva.

"Realmente le doy las gracias a Dios por ellos fijarse en mi talento, en mi trabajo. A mi entrenador José Rubio por ayudarme y refozarme en cada paso en el que estoy".

El acuerdo es por cinco años y la posibilidad de renovar por un sexto, por lo que tendrá la tranquilidad de entrenarse sin preocupación durante todo el ciclo olímpico que cierra en Los Angeles 2028 y algo más allá. "Me siento sumamente agradecida con Adidas por aceptarme en la familia", agregó.

Rubio, presidente de JLR Sports Solutions LLC, fue parte de la tramitación del convenio. "Nos llena de satisfacción, como entrenador y presidente de JLR Sports Solutions LLC es ayudar a través de este tipo de contratos a mejorar la calidad de vida y las condiciones de entrenamiento de Liranyi y toda su familia".

Además de un pago mensual, que prefirieron mantener al margen, la atleta también recibiría bono por su desempeño en las distintas competiciones a las que asista.

La llamada

Hace alrededor de una semana recibió la llamada de su entrenador, mientras dormía en su casa en La Vega.

Una vez se logró la comunicación entonces dio gracias al emisor de la llamada y "se me fue el sueño, todo. También gracias a ellos que se fijaron en mi trabajo". La primera persona con la que compartió su regocijo fue su madre Lorainy.

Su año

Con marca de 11.04 ella estableció récord nacional este año en los 100 metros. Ganó la primera medalla de oro en los Panamericanos juveniles en la prueba de los 200 metros.

Sumó otra presea dorada en los Bolivarianos 2025; se clasificó a los Panamericanos de Lima 2027, su mejor marca del 200 metros (22.69).

"He tenido un año de ensueño, fascinante, encantada con el trabajo que estábamos haciendo mi entrenador y yo", dijo Alonso.

Metas grandes La esperanza es que la firma de Alonso sirva de motivación para otros atletas de atletismo. "Nos sentimos sumamente satisfechos y honrados de que una marca líder mundial, como Adidas, siga creyendo en el talento dominicano", dijo Rubio. La meta es llevar a "Liranyi a lo más alto del podio en competencias continentales y mundiales".