Federación Dominicana de Taekwondo premia a sus atletas y asociaciones del año

También reconoce a José Joaquín Puello, Luisín Mejía, José P. Monegro y Francisco Camacho

    Expandir imagen
    Federación Dominicana de Taekwondo premia a sus atletas y asociaciones del año
    Mayerlin Mejía es premiada como Atleta del Año en kyorugui (combate) femenino. (FUENTE EXTERNA)

    La Federación Dominicana de Taekwondo (Fedotae) premió a sus atletas, asociaciones y clubes más destacados del año en el marco de un encuentro para despedir el 2025, el cual fue celebrado en el Comité Olímpico Dominicano.

    La organización que preside Miguel Camacho también aprovechó la ocasión para reconocer a destacadas figuras del deporte que sobresalen por sus aportes a la sociedad dominicana.

    Como Asociación del Año, la Fedotae premió a la de la provincia Monte Plata, mientras que la distinción de club más destacado recayó en la escuela Diego Soriano.

    Como Atleta del Año en Kyorugui (Combate) Masculino fue premiado Wander González, mientras que Mayerlin Mejía se alzó con el galardón en femenino.

    Expandir imagen
    Infografía
    Miaguel Camacho y Oscar Maldonado premian a la Asociación de Monte Plata como la Más Destacada del 2025. Recibe premio su presidente, Amauris Guerrero.

    En Poomsae, se acreditaron los premios de Atleta del Año Yohan Sánchez, en masculino y Karla Ramos, en femenino.

    Igualmente fueron premiados los coaches del año: Marlen Grullón, en Kyorugui FemeninoYunior Mejía, en masculino, mientras que en Poomsae, las distinciones fueron para Franklin Palmero y Wendy Grullón.

    Expandir imagen
    Infografía
    Wander González es premiado como Atleta del Año en kyorugui (combate) masculino.

    Arquimedes Marte se alzó con el galardón de Árbitro del Año en masculino y Estefani Quiroz, en femenino.

    La Asociación y el Club del Año recibieron un premio en metálico ascendente a 100 mil pesos cada uno, mientras que los atletas más destacados de los últimos 12 meses se llevaron a sus casas RD$25 mil.

    Reconocimientos

    En el marco de la actividad fueron reconocidas diferentes personalidades e instituciones por sus aportes al desarrollo del taekwondo, el deporte y la sociedad dominicana.

    • Entre los reconocidos se encuentran José Joaquín Puello, presidente ad vitam del Comité Olímpico Dominicano
    • Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports
    • José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamricanos y del Caribe Santo Domingo 2026
    • Juan Manuel Méndez,
    • Amalia Almonte,
    • Jorge Escoto,
    • Francisco Camacho, expresidente de la Federación y exministro de Deportes
    • Junior Gil,
    • el Comité Olímpico Dominicano,
    • cuerpo técnico de la Federación Dominicana de Taekwondo,
    • Israel Rivas,
    • Heida Joaquín
    • y la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas.
