Matías gana tres medallas de oro; Cedeño saca músculos por los hombres en torneo de pesas

Fransheska Matías dominó la división de los 69 kilogramos con tres medallas de oro. ( FUENTE EXTERNA )

Como de costumbre, las mujeres marcan el ritmo en la halterofilia dominicana. Pero en una jornada dorada para Fransheska Matías, con tres preseas doradas, Julio Cedeño subió al podio para encabezar la representación masculina del país en la jornada del miércoles del clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.

"Estamos trabajando mucho para lograr tener más de seis o siete medallas de oro", dijo Cedeño (división 79 kg), quien ganó oro en arranque, con 155 kilos, y plata en total con 334.

Además tuvo el honor de superar en el arranque al medallista olímpico Julio Mayora (Venezuela), quien ganó plata en Tokio 2020.

"Para mí es un honor poder representar mi República Dominicana y ganarle a un subcampeón olímpico y uno de los mejores del mundo".

Mayora logró la plata en arranque (150 kg), oro en envión (196 kg) y oro en total (346 kg).

Cedeño titubeó en la competencia luego de lastimarse uno de sus brazos.

Matías dominó la división de mujeres de los 69 kilos al ganar oro en oro con 111 kilos en el arranque, 136 en envión y 247 en el total.

En los 63 kg, Nathalia Novas ganó bronce en arranque (98kg), plata en envión (123 kg) y bronce en total (221 kg).

"No ha sido una sorpresa mi actuación. Me preparé para esto y más, sabiendo que tenía una rival, como la colombiana Julieth Rodríguez, de un nivel mundialista", dijo Matías. Rodríguez ganó plata en las tres modalidades (110/135/245).