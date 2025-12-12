El Grand Slam Track se declara en bancarrota y peligra pagos a los atletas

Alexander Ogando, al centro, durante la semifinal de la Copa del Mundo en Tokio. ( AFP )

El Grand Slam Track, la serie de atletismo donde los dominicanos Marileidy Paulino y Alexander Ogando ganaron paradas y se les adeuda miles de dólares, se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 en los Estados Unidos.

La startup de atletismo fundada por el campeón olímpico Michael Johnson no contaba con los fondos para pagar la totalidad de las deudas a los atletas y proveedores. La liga pagó a los atletas la mitad de lo que les correspondía en octubre y luego intentó negociar con los proveedores.

Varios suplidores rechazaron la oferta de Grand Slam de aumentarles el pago hasta la mitad del total de las facturas, equivalente al 50 % de lo que se les había adeudado, en lugar de la mitad de las deudas pendientes.

Grand Slam declaró en un comunicado de prensa que planea utilizar el proceso de reorganización del Capítulo 11 para mantener la liga a flote. La liga afirma que el Capítulo 11 "estabilizará sus finanzas, implementará un modelo operativo y de costos más eficiente y posicionará al GST para el éxito a largo plazo".

Grand Slam también ha despedido a algunas personas, pero no a toda su plantilla, según informó una fuente cercana a la liga a Front Office Sports.

Según su declaración pública de quiebra, Grand Slam estima que tiene menos de 50.000 dólares en activos, entre 10.000.001 y 50 millones de dólares en pasivos, y entre 200 y 999 acreedores. El documento se presentó el jueves y fue firmado por Johnson, el presidente y director de operaciones de Grand Slam, Steve Gera, y J. Rudy Freeman, quien, según la fuente, es un "representante independiente de la junta directiva" de la liga.

La liga anunció la noticia en redes sociales en una publicación en la que afirmaba que se encuentra en una "reorganización supervisada por el tribunal" y en un "reajuste necesario". La publicación enfatizó la "oportunidad para futuras temporadas" y omitió la palabra "quiebra".

La deuda

Paulino debió recibir 230 mil dólares por llegar primero en los 400 metros en las paradas de Miami y Filadelfia y tercera en Kingston. A Ogando le corresponden 150 mil dólares por su primer puesto en Filadelfia y su segundo en Miami, en los 200 metros.

Un dinero que ahora podrían tener que devolver. El diario inglés The Times señala que, según la Sección 547 del Código de Bancarrota de EE. UU., un administrador de bancarrotas puede recuperar cualquier pago que el deudor haya realizado a los acreedores 90 días anteriores a la declaración.