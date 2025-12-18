Coral Caamaño se corona campeona nacional de gimnasia nivel 6 con 5 medallas de oro

La joven gimnasta Coral Victoria Caamaño Mateo se coronó campeona nacional de gimnasia artística femenina nivel 6 durante el Campeonato Nacional Estrellas del Futuro, celebrado por la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim).

Caamaño, de tan solo 12 años, tuvo una actuación sobresaliente al conquistar cinco medallas de oro, destacándose por sus altas calificaciones en cada uno de los aparatos: 9.575 en piso, 9.700 en salto, 9.500 en barras asimétricas y 9.325 en viga, resultados que la consolidaron como una de las promesas más brillantes de la gimnasia dominicana, quien compitió representando al Distrito Nacional.

El desempeño de Coral refleja su disciplina, talento y dedicación, así como el trabajo formativo que se viene realizando en el desarrollo de atletas jóvenes en esta disciplina deportiva junto a sus entrenadores Xavier Veloz y Marian Parra del Club OD Gymnastics Academy.

Un evento de alto nivel competitivo

La Federación Dominicana de Gimnasia realiza este campeonato cada año, donde compiten las mejores atletas por provincia, luego de clasificar en sus territorios. En el Distrito Nacional, Coral Caamaño integró el equipo luego de clasificar a través de la Copa Distrital celebrada en el mes noviembre por la Asociación de Gimnasia del Distrito Nacional (Agidina).

Esta competencia cuenta con un alto nivel competitivo, lo que reafirma el compromiso de continuar impulsando el crecimiento y fortalecimiento de la gimnasia a nivel nacional.

Coral Caamaño inició la gimnasia artística a los 3 años de edad y ha obtenido grandes resultados en importantes copas nacionales e internacionales como Estrellas Gimnásticas en Costa Rica, Copa Internacional de la Liga Antioqueña de Gimnasia en Medellín, Santo Domingo Gymnastics Classic, Copa Yamilet Peña, Copa Odgym, entre otras.