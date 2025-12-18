Fundación Juan Ulises García Saleta inaugura plaza olímpica en honor a Wiche

El elemento central es la estatua de cuerpo entero de Juan Ulises García Saleta, representado durante la inauguración de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, uno de los momentos más significativos de la historia del deporte nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Juan Ulises García Saleta inauguró este miércoles la Plaza Olímpica Juan Ulises García Saleta (Wiche), un espacio renovado del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte destinado a honrar el legado del padre del olimpismo dominicano, en el marco de la conmemoración del centenario de su natalicio.

Según una nota de prensa, las palabras iniciales estuvieron a cargo de la hija de Wiche y miembro de la fundación, Rosa Bernardita García, quien evocó la dimensión humana y visionaria de García Saleta al recordar una entrevista personal.

Relató que Wiche atribuyó sus logros al acompañamiento de su esposa, al aprendizaje junto a líderes olímpicos internacionales y a la disciplina de convertir un gran sueño en metas diarias.

De su lado, Luisín Mejía, expresidente del Comité Olímpico Dominicano (Colimdo), destacó a Wiche como uno de los principales impulsores y transformadores del deporte dominicano. Resaltó que creó una filosofía del movimiento olímpico nacional y lo definió como pionero, constructor, patriota, campesino y familiar, subrayando el legado dejado a sus hijos, unidos en la celebración de su centenario.

De igual manera, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, resaltó la trayectoria del padre del olimpismo dominicano y la importancia histórica de la obra inaugurada, así como su contribución al desarrollo del deporte en la República Dominicana. Enfatizó la valentía y el coraje necesarios para lograr el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y expresó el compromiso del Ministerio de Deportes de seguir su legado en favor de la juventud dominicana.

La presentación de los detalles y elementos de la nueva Plaza Olímpica estuvo a cargo de Juan Antonio García Smester, presidente de la Fundación e hijo del homenajeado.

Entre los componentes del espacio destacan los Aros Olímpicos, sostenidos por tres brazos de hierro que representan a Juan Ulises García Saleta, Enrique Ripley Marín y Virgilio Travieso Soto, gestores del reconocimiento del Comité Olímpico Dominicano por el Comité Olímpico Internacional en 1963.

La plaza exhibe el pebetero original de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, símbolo de una nueva etapa del deporte dominicano, así como un arco monumental que representa el esfuerzo y la determinación que hicieron posible la construcción del entonces Parque Metropolitano.

El elemento central es la estatua de cuerpo entero de Juan Ulises García Saleta, representado durante la inauguración de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, uno de los momentos más significativos de su vida y de la historia del deporte nacional. El espacio se complementa con el logo oficial de los juegos y las banderas de la República Dominicana, el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Dominicano.

Sobre la Fundación Juan Ulises García Saleta (Wiche)

Establecida en 2005, la Fundación trabaja de manera ininterrumpida para honrar y preservar el legado deportivo y moral del padre del olimpismo dominicano, mediante competencias deportivas, jornadas de limpieza y protección del medio ambiente, talleres artesanales, charlas deportivas y otras iniciativas de alto impacto social.