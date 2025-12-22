Deportes tendrá incremento de 83.6 % en presupuesto

El incremento en Deportes llegará el año que la capital dominicana acogerá los Juegos Centroamericanos y del Caribe por segunda vez en su historia. ( LUIS LUIS )

El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) recibirá en 2026 la mayor asignación presupuestaria de su historia, en un contexto marcado por la organización de la edición centenaria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en el país el próximo verano.

El incremento, aprobado por el Congreso Nacional y ya enviado al Poder Ejecutivo, representa un salto sin precedentes para una cartera clave en la agenda deportiva nacional.

La institución que encabeza Kelvin Cruz contará con un presupuesto de RD$8,634,933,410, lo que supone un aumento de 83.6 % en relación con los RD$4,702,585,634 asignados para el año 2025. En términos absolutos, el Miderec dispondrá de RD$3,932,347,776 adicionales, un respaldo financiero que busca garantizar la adecuada preparación de atletas, infraestructuras y programas de desarrollo deportivo de cara a la cita regional.

El Senado refrendó sin modificaciones la pieza previamente aprobada por la Cámara de Diputados, dejando claro el consenso político alrededor de la necesidad de fortalecer el deporte en un año estratégico para la República Dominicana. El ministerio, cuya sede se encuentra en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, tendrá así un margen de maniobra ampliado para ejecutar proyectos largamente demandados por el sector.

Del total asignado, el 64 % —equivalente a RD$5,588,571,064— será destinado a gasto corriente, cubriendo compromisos operativos, apoyo institucional y programas permanentes. El restante 36 %, unos RD$3,046,362,346, irá a gasto de capital, en momentos en que el Miderec desarrolla un ambicioso plan de construcción y remozamiento de instalaciones deportivas, especialmente multiusos, en distintas provincias del país.

Mayor beneficiado

El alto rendimiento será uno de los grandes beneficiados del nuevo presupuesto. Un total de RD$1,600 millones se asignarán directamente a las federaciones deportivas nacionales y a los atletas que forman parte del grupo proyectado para competir por medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Esta inversión apunta a mejorar la preparación técnica, científica y logística de los seleccionados nacionales.

Dentro del desglose presupuestario también destaca una partida de RD$103 millones para el "fomento y apoyo al desarrollo y regulación del béisbol", iniciativa impulsada por la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, bajo la coordinación de Junior Noboa.

El programa busca establecer un marco de supervisión más sólido para el desarrollo del béisbol en su etapa formativa, una industria clave para el deporte y la economía dominicana.

El aumento al Miderec se produce dentro de un presupuesto nacional de RD$1,841,701,394,621 para 2026, reflejando la apuesta del Estado por el deporte como herramienta de desarrollo, cohesión social y proyección internacional en un año histórico para la República Dominicana.