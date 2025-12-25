Meta de las Reinas para el próximo año: oro en Santo Domingo 2026 y algo más

La selección femenina de voleibol celebra una victoria en la Liga de Naciones de Voleibol. ( FUENTE EXTERNA )

Las selección nacional de voleibol femenino tiene su meta fijada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24/agosto 8), pero también piensan en algo más allá.

"Vamos por nuestra séptima medalla de oro consecutiva", dijo el presidente del programa de Selecciones Nacionales Femeninas (Senafe), Cristóbal Marte.

Las Reinas del Caribe mantienen una seguidilla de medallas de oro desde los Juegos de San Salvador 2002 y ahora en casa, con Santo Domingo como sede, buscarán mantener el liderato.

Fuera de los exigentes entrenamientos rutinarios, el fundamental será el torneo de la Liga de Naciones de 2026, lo que será la octava aparición de las Reinas en esa cita internacional.

A la Liga de Naciones, aunque hay que buscar más fondos, "quiero llevar 24 jugadoras para que lleguen bien fogueadas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Será un fogueo de alto rendimiento. "Pero eso cuesta un dinero", dijo.

Para llevar un segundo equipo se hace necesario un fondo de 450 mil dólares. Ese torneo solo cubre 12 jugadoras, además de que entre un fin de semana y otro hay que contar con los fondos.

Las Reinas del Caribe han ganado de forma invicta el oro regional desde San Salvador 2002. "Pero ahora yo me conformo con la medalla de oro, sea invicto o no", dijo Marte.

Después de 2002, la selección femenina siguió con Cartagena de Indias 2006, Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018, San Salvador 2023.

"Ahora vienen los de aquí, vamos a ver cómo nos va. Espero que bien, porque estamos trabajando para eso", expresó el presidente de la Confederación Norceca.

Mundial y Olímpicos

Luego de los Centroamericanos y del Caribe, estará el campeonato Continental Norceca que clasificará a los tres primeros equipos al Campeonato Mundial del 2027.

Cada continente tiene derecho a tres selecciones, por tanto son 15 y el campeón anterior son 16 y sumado el campeón de la Liga de Naciones son 17.

A ese campeonato asistirán 32 selecciones.

El restante para completar los 32 equipos, que son 15 selecciones, serán sumados a través del ranking mundial.

Inmediatamente después de ese evento, excepto Estados Unidos que es sede de los Juegos Olímpicos, los primeros cuatro entrarán al clasificatorio continental olímpico.

Los dos eventos, el Norceca continental y el clasificatorio olímpico se jugarán en la República Dominicana.

Con su nueva cancha, ya para esa fecha, el Palacio Nacional de Voleibol Ricardo Georiber Arias recibirá dos torneos internacionales de primera, lo que sería el tercero de 2026, tomando en cuenta los Juegos de Santo Domingo 2026.

Fue en ese escenario donde ganaron el oro de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.

"Un problema bueno"

Para obtener las 12 de la selección, el técnico Marcos Kwiek tendrá un dolor de cabeza agradable.

Nuevas figuras surgen dentro de las Reinas del Caribe.

Para mencionar solo tres, Yanly Féliz, Flor Ángel Terrero, Flor María Heredia Colón, "aumentarán el róster a casi 30 y de ahí hay que sacar 12", dijo Marte.

"Es un problema bueno, porque antes no teníamos esa situación", agregó el también vicepresidente de la FIVB. En los primeros años del proyecto eran prácticamente las mismas jugadoras para todos los torneos.