2026, año del Clásico, Juegos Centrocaribe, PGA Tour y vuelta de la Media Naranja

Juan Soto puede ser la gran figura dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La noche de los Premios Soberano suele ser la de mayor consumo eléctrico en la República Dominicana cuando la audiencia televisiva topa su techo, con excepción de ese 19 de marzo de 2013 cuando la novena nacional logró la corona del Clásico Mundial de Béisbol.

El 18 de marzo próximo será la final del Clásico, un evento donde los quisqueyanos siempre llegan entre los favoritos, y al día siguiente serán los Soberanos. Una nota a tomar en cuenta desde las Edes y el Sistema Energético Interconectado (SENI).

El año que arrancó este jueves es otro con una agenda deportiva cargada, con el campanazo inicial con la Serie del Caribe en Guadalajara (México), que sigue con Clásico Mundial, Corales Puntacana Championship (PGA Tour), Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, preolímpico de voleibol, apertura de la Media Naranja con el posible debut de Karl-Anthony Towns en RD y el estreno del onceno nacional en la Liga A de la Concacaf.

Los dominicanos miraran por la TV durante junio y julio la Copa del Mundo de fútbol masculino con la ilusión de soñar más despierto que nunca de que la llegada del equipo duartiano es posible en el mediano plazo.

En lo individual, Marileidy Paulino buscará recuperar su corona en la Liga Diamante y así sumar su cuarta corona.

Clásico Mundial

Nelson Cruz confecciona un conjunto con la frialdad que tuvo Moisés Alou ese 2013 tras el fracaso de 2009.

Al conjunto que dirigirá Albert Pujols puede sobrarle talento para ganar un torneo donde se requiere de al menos cinco triunfos contra rivales de alcurnia para levantar la copa de la que cada dominicano con un mínimo conocimiento del juego está convencido de que su país dispone del talento para ganarla.

Antes de partir hacia el evento que genera mayor atención en el país, el grupo de Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Manny Machado y Junior Caminero sostendrá una serie de dos partidos (3 y 4 de marzo) en el Estadio Quisqueya Juan Marichal ante los Tigres de Detroit.

El día seis abre el calendario oficial ante Nicaragua en Miami, uno que puede finalizar el 17 ante otra potencia, como Estados Unidos, Japón, Venezuela, Corea del Sur, México o Puerto Rico.

Apertura del Palacio

El tres de julio, el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto abrirá sus puertas tras una remodelación que habrá tomado de 27 meses y de una inversión alrededor de 500 millones de pesos erogados por el Banco de Reservas.

Ese día, la selección de baloncesto de mayores recibirá a su similar de los Estados Unidos dentro de la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de Qatar 2027. En ese partido se espera la presencia de Karl-Anthony Towns, Chris Duarte, Andrés Feliz y Jean Montero, el corazón de una de las mejores promociones que ha parido el básquet dominicano.

Para Towns, será la primera vez que juega un partido oficial en la tierra donde nació su fenecida madre. Entre febrero y marzo el equipo se medirá a los estadounidense y Nicaragua dentro de la segunda ventana.

Vuelve el PGA Tour

Entre el 16 y 19 de julio tendrá lugar el evento deportivo que otorga la mayor bolsa en el país. El Corales Puntacana Championship tendrá su novena edición cuando más de 120 golfistas de los cinco continentes aterricen en el moderno campo diseñado por Tom Fazio.

El evento, que tuvo su primera parada en 2018 y desde entonces no ha faltado en el calendario de la más prestigiosa liga de golf del planeta, repartirá cuatro millones de dólares entre los participantes.

Los JCC

Un siglo después desde que se estrenara el evento multideportivo más antiguo de América Latina la capital dominicana tendrá la distinción de que el centenario se celebre en su suelo.

Entre el 24 de agosto y el ocho de agosto, Santo Domingo acogerá por segunda vez los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una prueba que ha requerido la inversión de más de seis mil millones de pesos en su infraestructura y en la que ciudades como Santiago de los Caballeros, Baní y Santo Domingo Este fungirán como subsedes más allá del Distrito Nacional.

Un evento donde figuras como los velocistas Alexander Ogando y Marileidy Paulino o la pesista Yudelina Mejía emergen como figuras para pelear la medalla de oro.

Santo Domingo fue la sede en 1974 y Santiago de los Caballeros acogió el certamen en 1986.

Concluido el evento regional, las Reinas del Caribe buscarán bien temprano su boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles cuando la capital dominicana acoja el torneo NORCECA en agosto, uno donde llegan como favoritas a reclamar la única plaza disponible y ante la ausencia de los Estados Unidos.

Liga A

El onceno masculino dominicano se estrenará en la primera división de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe (Concacaf) en septiembre próximo.

La escuadra nacional, armada desde la mayor fuente de talento que ha dispuesto en su historia, llegará a la Liga A de la Liga de Naciones tras un 2026 en el que debutó y dejó buenas sensaciones en la Copa Oro, con derrotas cerradas ante México y Costa Rica y empate ante un Surinam que en marzo buscará ante Bolivia e Irak su boleto a la Copa del Mundo.

El equipo que dirige el técnico argentino Marcelo Neveleff se ha convertido en un habitual en partidos de fecha FIFA, con choques en el pasado reciente ante naciones como Chile, Perú y Uruguay.