La campeona olímpica Beatrice Chebet hace una pausa en su carrera para ser madre

Beatrice Chebet ratificó su condición en el Campeonato del Mundo de Atletismo en Tokio en 2025. ( AFP )

La keniana Beatrice Chebet, vigente doble campeona olímpica y mundial de 5.000 m y 10.000 m y poseedora de los récords del mundo en ambas distancias, hará una pausa por maternidad en 2026, anunció su agente este lunes.

"Tras muchos rumores, por fin podemos compartir la noticia: en 2026, Beatrice Chebet correrá la carrera más importante de su vida: convertirse en madre", anunció su agente en redes sociales.

Chebet fue una de las grandes estrellas del Mundial de atletismo de Tokio en septiembre de 2025, cuando brilló en los 10.000 m antes de encadenar con los 5.000 m, superando a su amiga y también estrella del medio fondo, Faith Kipyegon.

Chebet, de 25 años, afronta esta nueva etapa con la misma determinación con la que conquistó el atletismo mundial. La atleta ha dejado claro que esta pausa es temporal y planificada: su intención es regresar a la competición una vez vivida la experiencia de la maternidad, con la mirada puesta en los campeonatos del mundo de 2027 que se celebrarán en Pekín y, posteriormente, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La temporada 2026 es idónea para este receso, ya que no cuenta con grandes eventos globales de atletismo en el calendario, lo que facilita que Chebet pueda ausentarse sin perder grandes citas competitivas.

De las mejores

Chebet es un de las figuras más destacadas del atletismo contemporáneo. Su palmarés incluye una doble medalla de oro olímpica en los 5.000 y 10.000 metros en los Juegos de París 2024, medalla de oro también en ambas distancias en el último Mundial de Tokio 2025 y los récords mundiales de sendas pruebas.

Su capacidad para dominar tanto en pista como en campo a campo y su regularidad en las grandes competiciones la han convertido en una de las grandes embajadoras del atletismo femenino keniano, que tiene en ella un claro referente entre mucha sombra.

Aunque no estará en las pistas este año, su legado sigue brillando, y su retorno en 2027 promete ser uno de los momentos más esperados en el mundo del deporte.