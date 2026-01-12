Por una encomienda, Marcos Díaz tiene la misión de reorganizar el surf en la República Dominicana

Marcos Díaz, a la derecha, con integrantes de la selección de surfing. ( FUENTE EXTERNA )

Con una base de más de 30 surfistas, la República Dominicana tendrá su representación competitiva en el torneo de ese deporte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

Es la intención y esfuerzo que lleva a cabo Marcos Díaz, quien fue contactado por la Federación Internacional de Surf (ISA, en inglés) para "regularizar" la entidad local, que fue separada en el país por el Comité Olímpico Dominicano (COD).

El surfing es ya un deporte olímpico desde Tokio 2020 y en el país languidecía. Díaz tiene la responsabilidad de dejar una nueva federación organizada.

La ISA desconoce a la Federación Dominicana de Surf (Fedosurf) y es por eso que contacta a Díaz. De manera que "se añadieron a nuestras responsabilidades de la regularización de la estructura legal, el hecho de atender al equipo nacional", dijo el reconocido nadador de ultradistancia, que tiene por pasión primaria el surfing.

Es por eso que ya asistieron al campeonato mundial juvenil en Lima, Perú en diciembre pasado y también asistieron al de mayores en El Salvador, en septiembre pasado.

Díaz dijo que cuentan con el entrenador Heriberto Tinoco (Venezuela) y que para escoger las selecciones de los dos mundiales se realizaron eliminatorias nacionales.

Santo Domingo 2026

Dijo que como comisión se hará una convocatoria nacional para todo surfista y que "como carece hoy día de una estructura por asociaciones", la convocatoria va a ser abierta, pero no va a tener que estar afiliado "porque no existe a quien estar afiliado, para Dios mediante hacer tres eventos eliminatorios".

Dado eso, "los resultados por puntos serán los que definan el equipo nacional, que irá a los Juegos Centroamericanos. ¿Cuál es nuestro interés? Tener eso listo a más tardar en mayo".

Aparte del COD

Recientemente el COD informó sobre la creación de una comisión por cada una de las tres federaciones suspendidas: Surf, Pentatlón Moderno y Esgrima.

Una cuarta, la de Tiro que no se mencionó quedó en el aire, alegadamente porque se combinaría con Tiro al Plato.

De todas, la de Esgrima está fuera de ese programa de comisiones del COD y Díaz así lo explica. La ISA avaló la idea de crear una comisión regularizadora de transición, que comenzó en el verano pasado y será por un año.

Al término del mismo se deberán celebrar elecciones y resultará en un organismo totalmente distinto de la Fedosurf y el propio Díaz se descartó como candidato.

La idea es que pasados esos 12 meses Díaz deberá presentar ante la ISA y el COD "una nueva entidad que cumpliera con todos los requisitos de ley" y con "las debidas asociaciones acreditadas".

Precisó que en nada está vinculado a la suspendida Fedosurf.