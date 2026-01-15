Polémica en Atletismo por distribución de hasta 70 mil dólares de una marca patrocinadora

El atletismo dominicano se ve involucrado nueva vez en un escándalo económico. ( DARIO LIBRE / NEAL CRUZ )

Un escándalo sacude a la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo luego de que según reportes algunos miembros de su comité ejecutivo se repartieron un dinero proveniente de un patrocinio de una marca de indumentaria deportiva, el cual debe estar destinado para el fomento de ese deporte.

Según informes se trata de alrededor de 70 mil dólares que llegan cada año por concepto de patrocinio. El monto puede variar ya que depende de los logros alcanzados en eventos mundialistas y olímpicos por los atletas de esa Federación.

La redacción de Diario Libre obtuvo una carta, fechada del pasado 13 de enero, en la que el presidente de esa Federación, Alexis Peguero, desautoriza el movimiento presuntamente ejecutado por el tesorero del organismo, Ramón Valdez, quien aparentemente desoyó lo pedido por su superior.

"Me dirijo a usted en mi condición de Presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, con la finalidad de expresarle mi gran preocupación por su falta de tacto en el manejo financiero de nuestra entidad", se lee en la carta a la que tuvo acceso DL y que confirmó su autenticidad.

El punto de quiebre

El alboroto surgió luego de que, alegadamente, se repartieron alrededor de cinco millones de pesos y algunos recibieron recibieron una porción menor por lo que ahí estalló la disputa económica.

Parte del pastel fue enviado también a presidentes de asociaciones, pero algunas de éstas devolvieron el dinero, presuntamente 500 dólares.

"El pasado 27 de diciembre del 2025 le escribí para advertirle que no debía proceder, sin mi previo conocimiento y aprobación, a disponer de los recursos de nuestra institución, ya que se me había informado de la intención de repartir una parte del dinero recibido por concepto de patrocinio de ADIDAS", escribe el presidente.

Peguero, en su condición de dirigente principal, devolvió los fondos y se asume que por igual el presidente de la Asociación de Atletismo de La Vega.

Rechazo

El presidente de la Asociación de Atletismo de Santiago Rodríguez, Yoel Tapia, por igual devolvió los fondos que les fueron depositados directamente a su cuenta.

"Cualquier dinero que se obtenga por contrato con marcas nacionales o internacionales no debe ser usado a título personal, tal como sucedió con los fondos aportados por la Compañía Internacional Adidas por monto de US$70,000.00, por lo que procederemos con la devolución de los US$500.00 transferidos a nuestro nombre", envió Tapia una carta destinada al comité ejecutivo de la Federación el pasado 14 de enero.

Tapia rechaza el movimiento y afirma que esa cifra debe de ser utilizada para el desarrollo de los atletas.