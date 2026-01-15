Las obras del Malecón Deportivo y el Paseo 30 de Mayo registran un 85 % de avance y su entrega está prevista para el 29 de mayo de este año, como parte de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El evento deportivo se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 y contará con la participación de más de 6,000 atletas de la región.

La información fue ofrecida por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, durante un recorrido de supervisión junto a miembros del Comité Organizador de la justa deportiva.

"En el cumplimiento del cronograma de estos trabajos no ha habido ninguna falla; por el contrario, se ha realizado un trabajo eficiente y sin contratiempos", afirmó Mejía, mientras presentaba los planos de las obras.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía yLuis Rafael Mejía Oviedo (Luisín),miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), recorren las obras junto a una comitiva.

Al servicio de los capitalinos

La alcaldesa destacó que, una vez concluidos los eventos deportivos, estas infraestructuras quedarán al servicio de los capitalinos.

"Desarrollar obras deportivas es fundamental para el bienestar de los jóvenes y de toda la población", sostuvo.

El presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, resaltó el esfuerzo de la Alcaldía del Distrito Nacional en la ejecución de estas obras.

"Expresamos nuestro agradecimiento a la alcaldesa Carolina Mejía por estas infraestructuras, que tendrán un uso múltiple", indicó.

En tanto, el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía Oviedo, aseguró que los avances en la infraestructura garantizan el cumplimiento del calendario de los Juegos.

"Estamos tranquilos porque los trabajos marchan a buen ritmo", expresó.

Valoración del presidente

Asimismo, el presidente Luis Abinader, valoró recientemente el trabajo del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 e invitó a la población a integrarse a esta fiesta deportiva.

"Estamos adelantados en la ruta crítica de los Juegos, tanto en infraestructura como en logística", señaló el mandatario tras recibir un informe sobre el montaje del evento.