McLaughlin-Levrone no renuncia a ir por la corona de Marileidy en Los Ángeles 2028

Sydney McLaughlin-Levrone también contempla correr en los 200 metros con vallas. ( FUENTE EXTERNA )

La estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, quien derrotara a la dominicana Marileidy Paulino en la final de los 400 metros planos en el Campeonato del Mundo de Tokio en septiembre pasado, se tomará este 2026 fuera de la pista puesto que espera su primer hijo.

Pero la también doble campeona Olímpico de los 400 metros con vallas no renuncia a competir en ambas modalidades en la cita de Los Ángeles 2028, donde Paulino pretende defender su corona.

Así lo hizo saber la nacida en New Jersey en una entrevista con el diario USA Today. Para intentar un triunfo histórico en en la vuelta al óvalo con vallas y lisos , sus dos pruebas favoritas, McLaughlin-Levrone tendría que correr ambas el mismo día, dos veces, el 18 y el 20 de julio.

Su plan B, un doblete en los 400 metros vallas y los 200 metros planos, sería posible pero difícil, ya que requeriría carreras en cinco días consecutivos, con las finales de ambas pruebas programadas para el 22 de julio.

Todo se definirá tras la vuelta

Sin embargo, McLaughlin-Levrone no descarta nada. En Tokio, la velocista corrió los 400 metros planos en tiempo de 47.78 segundos, mientras que la peraviense frizó el reloj en 47.98.

"No diría que lo tengo en mente. Para ser sincera, creo que siempre lo tengo en mente", dijo McLaughlin-Levrone. "Pero sí, definitivamente estoy pensando en 2028. Definitivamente pienso en eso con frecuencia. Y, ya saben, primero tendremos que ver cómo va el embarazo, la recuperación y la vuelta a la universidad", dijo.

Es un desafío mayúsculo, puesto que nadie lo ha logrado.

"Y tengo la esperanza de que si todo va bien, y el entrenamiento hasta 2027 también, tal vez haya un mundo para un doblete. Así que vamos día a día, y ojalá las cosas avancen de manera positiva, para que sea definitivamente posible".

El intento de doblete de McLaughlin-Levrone podría darle al atletismo la visibilidad y el entusiasmo que tanto necesita.

Aunque el deporte es popular en los Juegos, le cuesta atraer público en años no olímpicos. Recientemente, han surgido numerosas empresas emergentes de atletismo profesional con diversos éxitos. DL