Grupo Puntacana respalda al boxeador olímpico Junior Alcántara

Junior Alcántara, boxeador oriundo de La Romana, es la gran figura de esa disciplina para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

En el deporte de alto rendimiento, los grandes resultados no suelen aparecer de un día para otro. Son el resultado de la constancia diaria y personas que creen en el talento cuando el camino apenas comienza.

Así avanza hoy Junior Alcántara, medallista olímpico y mundial dominicano y una de las figuras más sólidas de su generación, mientras continúa su preparación con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de 2028.

Conocido como “The Machine”, Alcántara ha construido su carrera desde una convicción clara; la constancia. “Desde niño siempre he sabido que ser consistente es clave para lograr tus objetivos”, comparte el boxeador, una filosofía que ha marcado su evolución dentro y fuera del ring y que lo ha llevado a representar a la República Dominicana en los principales escenarios del boxeo internacional.

Este momento de su carrera refleja lo aprendido en el ciclo olímpico anterior y una evolución natural como atleta. “Este ciclo olímpico es un gran reto, pero ahora vemos las metas más cerca y los obstáculos más lejos”, afirma Alcántara, destacando cómo el proceso vivido ha cambiado su forma de enfrentar los desafíos.

En este recorrido, Grupo Puntacana, a través de su Fundación Puntacana, acompaña su desarrollo deportivo desde inicios de 2026 y durante todo el ciclo que culmina en agosto de 2028. Este respaldo se enmarca dentro de la visión institucional de Grupo Puntacana, que apuesta por el turismo deportivo como una vía para proyectar al país, generar oportunidades y visibilizar historias de esfuerzo y excelencia dominicana.

Esta visión se alinea con las iniciativas que posicionan al turismo deportivo como un eje clave para la proyección internacional del país, una conversación que tomó especial fuerza en espacios recientes del sector.

Para Alcántara, contar con aliados en este proceso ha sido determinante. “Tener personas que creen en mi proceso es como contar con un tanque de oxígeno en mi esquina; en lugar de caminar, corremos y llegamos más rápido y más lejos”, expresó.

Ese respaldo, asegura que ha transformado su carrera: “Me cambió completamente como atleta. Entreno más tranquilo, con más confianza, y eso me enseñó a no ver las metas tan lejos”.

Durante este año, Alcántara tiene previsto un calendario competitivo a nivel local como internacional que refleja el momento que vive en su carrera. En el plano de selección nacional, formará parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto, una cita clave para el boxeo dominicano en casa.

Asimismo, su agenda incluye la participación en el Campeonato Panamericano Élite, previsto para octubre en Puebla, México, dentro del calendario internacional y sujeto a confirmación oficial.

Más allá de los combates, Junior Alcántara asume con claridad su rol como referente: “Representar a la República Dominicana no es solo dar lo mejor y buscar hacer historia; también es servir de ejemplo para la juventud que sueña con lo mismo”, señala.

Desde Fundación Puntacana, este acompañamiento se suma a su compromiso con el desarrollo del talento dominicano que valora el trabajo constante, la disciplina y el impacto positivo que el deporte puede generar en las personas y en el país.

Sobre Junior Alcántara

Junior Alcántara es boxeador dominicano de alto rendimiento y medallista olímpico. Ha representado a la República Dominicana en múltiples competencias internacionales, incluyendo Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe y campeonatos mundiales, consolidándose como una de las figuras más destacadas del boxeo nacional.

En 2024, participó en los Juegos Olímpicos de París, donde obtuvo la medalla de bronce, un hito que marcó un momento clave en su carrera deportiva. A lo largo de su trayectoria, ha conquistado títulos en torneos nacionales e internacionales, destacándose por su disciplina, preparación técnica y enfoque competitivo.

Actualmente, Junior Alcántara se encuentra enfocado en su desarrollo hacia el próximo ciclo olímpico, con la meta de seguir aportando al crecimiento del boxeo dominicano y continuar dejando huella en el deporte a nivel internacional.