¡Enhorabuena! el velocista Luguelin Santos retorna en Francia luego de tres años suspendidos

Tras cumplir una sanción de tres años por manipulación de edad, el velocista dominicano Luguelin Santos regresó oficialmente a la competencia internacional este 2026, al ocupar el segundo lugar en los 400 metros bajo techo durante el Meeting de L´Eure, celebrado en Francia.

El velocista de Bayaguana reapareció el 1 de febrero, durante el Meeting de L´Eure, celebrado en Francia, donde ocupó el segundo lugar en los 400 metros bajo techo, con tiempo de 48.27 segundos, en la final de la prueba.

Santos fue superado por su compatriota Lidio Andrés Féliz, quien se impuso con 47.82, mientras que el francés Jacques Ehrmann finalizó tercero.

La sanción que mantuvo alejado de la competencia al subcampeón olímpico de Londres 2012 se originó tras admitir que compitió en el Campeonato Mundial Júnior de Atletismo 2012.

En la ocasión utilizó un pasaporte con una fecha de nacimiento incorrecta, que lo hacía figurar como nacido en 1993 cuando en realidad nació en 1992, lo que lo volvía no elegible para esa categoría.

Como consecuencia, fue despojado del título mundial júnior, según determinó la Athletics Integrity Unit (AIU), organismo independiente de World Athletics encargado de velar por la integridad del atletismo internacional.

El atleta pidió disculpas por lo ocurrido.

En otros resultados del meeting, el también dominicano Alexander Ogando ganó la final 2 de los 400 metros, con marca de 46.54, mientras que en la rama femenina Milagros Durán se impuso en la misma distancia con 54.75 segundos.