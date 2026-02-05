Federación Dominicana de Esgrima fija elecciones para el 28 de febrero y designa Comisión Electoral

La Federación Dominicana de Esgrima se encuentra entre las entidades suspendidas por el Comité Olímpico Dominicano y busca reordenar su entidad con el fin de ser reintegrada. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes) celebró el pasado 31 de enero de 2026 su Asamblea General Extraordinaria, con la participación de la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo y delegados de asociaciones afiliadas, cumpliendo con el quórum estatutario requerido.

Durante la sesión fue aprobada la celebración de la Asamblea Eleccionaria para el 28 de febrero de 2026, a las 11:00 de la mañana, en el Salón del Albergue Olímpico, ubicado en el Ensanche La Fe.

La Fedomes es una de cuatro federaciones que se encuentran suspendidas por el Comité Olímpico Dominicano y busca reordnar su curso con el fin de ser reingrasada a ese organismo.

En la reunión también fue conformada la Comisión Electoral responsable de organizar y supervisar el proceso eleccionario. El organismo estará presidido por Diego Pesqueira, expresidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina).

Le acompañarán como miembros el campeón olímpico Gabriel Mercedes y el periodista y exgerente general de los Gigantes del Cibao, Juan Mercado.

Asimismo, la asamblea aprobó el Reglamento Electoral y ratificó la matrícula de asociaciones con derecho a voz y voto, junto a sus respectivos delegados.

El primer vicepresidente de Fedomes, Marcos Clase, resaltó la fortaleza institucional evidenciada durante la convocatoria.

"Esta Asamblea fue contundente, con la participación de ocho de los 11 miembros del Ejecutivo y la mayoría de las asociaciones", expresó Clase.

Señaló que "el artículo 19 de nuestros estatutos establece claramente quiénes tienen derecho a voz y voto, habiendo sentado las bases para un proceso electoral transparente y alineado con los mejores intereses de nuestro deporte".

Además "con la Comisión Electoral y los reglamentos aprobados, están dadas todas las condiciones para unas elecciones conforme a los estatutos de Fedomes", refirió.

De su lado, Aristóteles Newman, secretario general de la federación y presidente de la Asociación de Samaná, exhortó a la unidad del sector.

"El próximo 28 de febrero se debe celebrar una fiesta de la democracia en nuestra entidad. Esta Comisión Electoral garantiza un proceso confiable para todos los actores con intereses legítimos. Exhortamos a las trece asociaciones a conformar una gran plancha unitaria en favor de nuestro deporte", manifestó.

La miembro del Comité Ejecutivo y presidenta de la Asociación de San Pedro de Macorís, Gleny Samuel, destacó la legitimidad del proceso desarrollado.

"Hemos realizado un proceso abierto y plural, conforme a los estatutos, tal y como lo intentamos en las elecciones del 20 de febrero de 2025. Con la participación masiva de asociaciones y de ocho miembros del Ejecutivo, existe una mayoría amplia y unánime en todos los puntos aprobados", indicó.

En tanto, Omar Santos Ríos, cosecretario de Fedomes y presidente de la Asociación de la provincia Hermanas Mirabal, subrayó la necesidad de respaldo institucional al proceso electoral.

"Todas las condiciones están dadas para un proceso diáfano. Exhortamos a toda la familia de la esgrima, a las autoridades olímpicas y a la Federación Internacional a respaldar la Asamblea Eleccionaria del próximo 28 de febrero, a las 11:00 de la mañana, en el Salón del Albergue Olímpico", señaló.

La Asamblea General Extraordinaria formó parte del calendario institucional de Fedomes, orientado a garantizar la organización del proceso electoral y el fortalecimiento estructural de la disciplina en el país.