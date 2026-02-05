Imane Khelif rompe el silencio y rechaza los cuestionamientos sobre su identidad

La boxeadora argelina Imane Khelif , campeona olímpica en los Juegos de París 2024, salió al frente para responder a la controversia que se ha reavivado en torno a su identidad de género, luego de una serie de cuestionamientos surgidos en redes sociales y amplificados por figuras públicas y medios internacionales.

En declaraciones recogidas por distintos medios europeos y americanos, Khelif fue categórica: "No soy trans. Soy una mujer y no cambié la forma en que la naturaleza me hizo". La pugilista sostuvo que nació mujer, se ha criado como mujer y ha competido toda su vida bajo esa condición, rechazando de plano cualquier insinuación contraria.

La campeona olímpica explicó que las dudas sobre su género no son nuevas, pero que esta vez decidió hablar públicamente para frenar lo que considera una campaña de desinformación que afecta su dignidad personal y su carrera deportiva. "No tengo nada que ocultar y no tengo miedo de demostrarlo", afirmó, subrayando que cumple con todos los requisitos médicos y reglamentarios exigidos por los organismos internacionales del boxeo y el olimpismo.

Khelif también dejó claro que está dispuesta a someterse a pruebas médicas adicionales si fuera necesario, con tal de cerrar definitivamente el debate. Incluso, según reportes, no descarta acciones legales contra quienes continúen difundiendo acusaciones falsas o discursos que considera difamatorios.

El caso tomó mayor dimensión luego de que personalidades políticas y mediáticas se refirieran a su situación, lo que llevó a la boxeadora a romper su silencio y a defender públicamente su condición de mujer y atleta de alto rendimiento. Desde su entorno se insiste en que no existe ninguna irregularidad en su elegibilidad deportiva y que todas sus participaciones han sido validadas por las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, Imane Khelif reiteró que su enfoque sigue siendo el deporte y representar con orgullo a Argelia, aunque reconoció que la polémica ha tenido un impacto emocional. "Soy campeona olímpica, soy mujer y seguiré adelante", concluyó, marcando una postura firme ante una controversia que trasciende el cuadrilátero y vuelve a poner en debate los límites entre biología, deporte y opinión pública.