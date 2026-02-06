La República Dominicana participa en la 146ª Sesión del COI durante Milano Cortina 2026

Presencia dominicana en la Asamblea de Comité Olímpico Internacional en Milano Cortina ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana se proyecta al mundo olímpico tras su participación, como observador, en la 146ª Sesión del COI durante Milano Cortina 2026.

En el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, se celebró la 145ª Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), uno de los encuentros institucionales más relevantes del deporte mundial, donde se trazan decisiones estratégicas para el futuro del movimiento olímpico.

La sesión contó con la participación de los Miembros del COI, entre ellos el señor Luisín Mejía Oviedo. Asimismo, estuvo presente el Comité Organizador de la Sesión del COI 2027, que se celebrará en abril de 2027 en las instalaciones del Moon Palace.

Preparativos y expectativas para la Sesión del COI 2027 en Punta Cana

El Comité Organizador de la Sesión 2027 está presidido por el señor Felipe Vicini, quien encabeza los preparativos para este trascendental evento que reunirá a la familia olímpica internacional en territorio dominicano.

Se estima que la Sesión del COI 2027 en Punta Cana contará con la participación de más de 1,000 personas, incluyendo Miembros del COI, federaciones deportivas, dirigentes internacionales y prensa mundial.

Este encuentro colocará a la República Dominicana en el foco del escenario deportivo global y fortalecerá su posicionamiento como destino líder para reuniones, congresos y eventos internacionales de alto nivel.

La celebración de esta sesión representa un hito para el país, no solo por su impacto deportivo, sino también por su relevancia institucional, turística y económica, reafirmando la capacidad de la nación para organizar eventos de escala mundial.