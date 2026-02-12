El COI descalifica a Heraskevich por su casco memorial e indigna a Ucrania

Vladyslav Heraskevych de Ucrania participa en la sesión de entrenamiento de skeleton masculino en el Cortina Sliding Center durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en Cortina d'Ampezzo el 11 de febrero de 2026. ( TIZIANA FABI / AFP )

Tormenta geopolítica sobre los Alpes italianos: el Comité Olímpico Internacional (COI) descalificó este jueves de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina al piloto de skeleton Vladislav Heraskevich, que quería usar un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante el conflicto con Rusia, y Kiev reaccionó con indignación.

"El movimiento olímpico debe contribuir a poner fin a las guerras, no a seguir el juego a los agresores. Desgraciadamente, la decisión del Comité Olímpico Internacional de descalificar al piloto de skeleton ucraniano Vladislav Heraskevich dice lo contrario", escribió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en las redes sociales.

Antes, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, había dicho que el COI manchaba "su propia reputación" y que "las generaciones futuras se referirán a esto como un momento de vergüenza".

La noticia supuso un despertar brusco en Milán-Cortina, a primera hora de la mañana.

"Ha sido descalificado", confirmó pronto un portavoz del Comité Olímpico Ucraniano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/afp20260212977m6a6v1midres776394972-e7ffa705.jpg El piloto de skeleton ucraniano Vladyslav Heraskevych sostiene su casco, que representa a las víctimas de la guerra de su país con Rusia, en Cortina d'Ampezzo el 12 de febrero de 2026. (ODD ANDERSEN / AFP)

Descalificación oficial

En un comunicado, el organismo internacional afirmó que el competidor "no podrá participar" en los Juegos Olímpicos de Invierno "tras negarse a cumplir las directrices del COI sobre la expresión de los atletas".

El COI había propuesto el martes al ucraniano llevar un brazalete negro en lugar del casco, como medida excepcional ante su caso, pero el deportista rechazó la propuesta.

"Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevich se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por una última vez la postura del COI. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya", argumentó la instancia olímpica en un largo texto explicativo.

Según el portavoz del COI, Mark Adams, Coventry se ha quedado "muy afectada" por no conseguir el acuerdo. A la dirigente zimbabuense se le vio con lágrimas al abandonar el lugar.

En esas condiciones, "se tomó la decisión por parte de los jueces de la Federación Internacional (de Bobsleigh y Skeleton, IBSF), basándose en el hecho de que el casco que quería llevar no se ajusta a la reglamentación", añade el comunicado.