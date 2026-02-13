El TAS rechaza el recurso de Vladislav Heraskevich por su descalificación olímpica

el atleta ucariano de skeleton, Vladislav Heraskevich, muestra el casco que utilizó en un evento de su competencia, y en el que se muestran figuras del deporte de su país que han fallecido en la guerra contra Rusia. ( ARCHIVO/ AFP )

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó este viernes el recurso del ucraniano Vladislav Heraskevich, quien seguirá descalificado de las pruebas de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno por haber insistido en lucir un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante la guerra con Rusia.

"La cámara ad hoc de TAS rechazó el recurso y considera que la libertad de expresión está garantizada en los Juegos Olímpicos, pero fuera del lugar de la competición, algo que es un principio sagrado", declaró a la prensa Matthieu Reeb, secretario general del máximo tribunal jurídico deportivo.

La alemana Annett Rombachm, jueza única designada por el TAS para resolver el litigio, "precisó que es plenamente sensible a la conmemoración del señor Heraskevich y a su voluntad de sensibilizar sobre el duelo y los estragos sufridos por el pueblo ucraniano, así como por los deportistas ucranianos debido a la guerra", explicó en un comunicado el tribunal con sede en Lausana (Suiza).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/afp2026021196z72lfv1midresskeletonoly2026milanocortinatraining-88637663.jpg Heraskevich en el momento en el que usó el casco memorial. (ARCHIVO/ AFP)

Prohiben "propaganda"

Pero está "guiada por las líneas directrices del COI sobre la expresión de los deportistas", añadió el TAS. Estos son libres de expresarse en conferencia de prensa o en zona mixta, pero deben abstenerse de toda "propaganda política" sobre el terreno de juego o en los podios, según la Carta Olímpica.

"La árbitra única estima que esas líneas directrices aseguran un equilibrio razonable entre el interés de los deportistas a expresar sus opiniones y el interés de los deportistas a recibir una atención no compartida sobre su actuación deportiva en el terreno de juego", prosigue el TAS.

En el texto se destacan "las otras posibilidades ofrecidas a los deportistas" para atraer la atención sobre los temas que prefieran, "o, en el caso del señor Heraskevich, luciendo el casco durante cuatro entrenamientos", como le había permitido el COI.

"El objetivo es mantener la atención de los Juegos Olímpicos en el rendimiento y en el deporte, interés común a todos los deportistas", insistió la juez árbitral.

El deportista ucraniano de 27 años, que declaró durante dos horas y media este viernes en Milán, solicitaba al TAS la anulación de su descalificación, en su opinión "desproporcionada y no fundada sobre una violación técnica o de seguridad", y que le causa "un perjuicio deportivo irreparable".