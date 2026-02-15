Agencia Nacional Antidopaje advierte riesgos de positivos por uso de ungüentos con marihuana

La doctora Laura Anabel Medina expone en una conferencia sobre uso de sustancias prohibidas en el deporte. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta de la Agencia Nacional Antidopaje de RD (Anard), doctora Laura Anabel Pinedo, hizo un llamado preventivo a todos los atletas, entrenadores y personal de apoyo sobre el peligro inminente de utilizar ungüentos, bálsamos o aceites "artesanales" que contengan derivados de la planta de cannabis (marihuana) o extractos de hoja de coca para el tratamiento de lesiones musculares y articulares.

La Comisión de Inteligencia Antidopaje de la Anard ha recibido información de que varios atletas están usando este tipo de ungüentos y pomadas como parte del tratamiento de lesiones deportivas.

Pinedo destacó que existe la creencia errónea de que el uso de sustancias prohibidas de forma tópica no se refleja en los controles de dopaje.

En tanto aseguró que estudios científicos y casos documentados confirman que los componentes activos como el THC (Tetrahidrocannabinol) y los alcaloides de la cocaína pueden absorberse a través de la piel, entrar en el torrente sanguíneo y ser detectados en la orina por encima de los umbrales permitidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"El principio de Responsabilidad Objetiva o Estricta establece que cada deportista es responsable de cualquier sustancia detectada en su organismo, sin importar si fue utilizada mediante ingestión, inhalación o aplicación tópica", manifestó.

Recomendaciones

Pinedo hizo varias recomendaciones para la seguridad de los atletas, entre estas evitar el uso de cualquier producto cuya etiqueta mencione "cannabis", "hemp", "marihuana" o "coca".

También pidió desconfiar de productos artesanales que no posean registro sanitario o lista clara de ingredientes.

"Antes de aplicar cualquier crema para el dolor, consulte con el médico de su federación o contacte a la Agencia Nacional Antidopaje para verificar los componentes", detalló.

Puntos críticos de la marihuana

La Anard destacó los puntos críticos de la marihuana (cannabinoides) y la cocaína para el deporte de alto rendimiento.

Señaló que todos los cannabinoides naturales y sintéticos están prohibidos en competición, excepto el cannabidiol (CBD).

Indicó que muchos productos etiquetados como "CBD Puro" están contaminados con THC. Un ungüento de CBD mal procesado puede causar un resultado positivo por THC.

El THC tiene un umbral de reporte de 150 ng/ml. El uso recurrente de cremas de marihuana puede acumular metabolitos en el tejido graso y provocar que en el resultado de orina se supere este límite.

Sobre la cocaína, indicó que esta es una sustancia de abuso y está estrictamente prohibida en competición.

Algunos ungüentos "caseros" utilizan extracto de coca por su efecto anestésico local. La presencia de metabolitos de cocaína (como la benzoilecgonina) en una muestra conlleva sanciones severas, incluso si el atleta alega uso terapéutico tópico.

Hizo un llamado

La Agencia Nacional Antidopaje de República Dominicana reiteró a todos los atletas que el uso de ungüentos, cremas o cualquier producto tópico que contenga derivados de marihuana o cocaína puede constituir una violación a la normativa vigente y comprometer seriamente su carrera deportiva, su salud y su reputación.

"Ningún argumento comercial, recomendación informal o etiquetado ambiguo exime de responsabilidad ante un resultado analítico adverso. Exhortamos firmemente a cada deportista y miembro de su entorno a verificar previamente la composición de cualquier producto que utilicen y a actuar con prudencia y responsabilidad, preservando los valores del Juego Limpio, la integridad del deporte y el respeto a las reglas que garantizan la igualdad de condiciones para todos", manifestó.