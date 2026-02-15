Los deportistas más laureados en Juegos Olímpicos de Invierno

El esquiador de fondo Johannes Klaebo consiguió un histórico noveno oro olímpico en unos Juegos de Invierno, este domingo en Tesero, donde sumó además su undécima medalla en este evento.

Tras esta hazaña, así quedan las clasificaciones de los deportistas más laureados en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno:

Los deportistas con mayor número de medallas en los JJOO de Invierno:

1. Marit Bjoergen (NOR/esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018): 15 medallas (8 oro, 4 plata, 3 bronce)

2. Ole Einar Bjoerndalen (NOR/biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014): 14 medallas (8 oro, 4 plata, 2 bronce)

3. Ireen Wüst (NED/patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022): 13 medallas (6 oro, 5 plata, 2 bronce)

4. Arianna Fontana (ITA/patinaje short-track, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026): 13 medallas (3 oros, 5 plata, 5 bronce) - Todavía en activo

4. Björn Daehlie (NOR/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998): 12 medallas (8 oro, 4 plata, 0 bronce)

5. Johannes Klaebo (NOR/esquí de fondo, 2018, 2022, 2026): 11 medallas (9 oro, 1 plata, 1 bronce - Todavía en activo)

6. Raïssa Smetanina (URSS+CEI/esquí de fondo, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992): 10 medallas (4 oro, 5 plata, 1 bronce)

7. Stefania Belmondo (ITA/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002): 10 medallas (2 oro, 3 plata, 5 bronce)

8. Liubov Iegorova (CEI+RUS/ski de fond, 1992, 1994, 2002): 9 medallas (6 oro, 3 plata, 0 bronce)

9. Claudia Pechstein (GER/patinaje de velocidad, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2014, 2018): 9 medallas (5 oro, 2 plata, 2 bronce)

. Johannes Thingnes Boe (NOR/biatlón, 2014, 2018, 2022): 9 medallas (5 oro, 2 plata, 2 bronce)

Los deportistas con más títulos en JJOO de Invierno:

1. Johannes Klaebo (NOR/esquí de fondo, 2018, 2022, 2026): 9 oros - Todavía en activo

2. Marit Bjoergen (NOR/esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018): 8 oros

. Ole Einar Bjoerndalen (NOR/biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014): 8 oros

. Björn Daehlie (NOR/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998): 8 oros

5. Ireen Wüst (NED/patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022): 6 oros

. Martin Fourcade (FRA/biatlón, 2010, 2014, 2018): 6 oros

. Viktor An (KOR+RUS/patinaje short-track, 2006, 2010, 2014): 6 oros

. Tobias Wendl (GER/luge, 2014, 2018, 2022, 2026): 7 oros

. Natalie Geisenberger (GER/luge, 2010, 2014, 2018): 6 oros

. Liubov Iegorova (CEI+RUS/esquí de fondo, 1992, 1994, 2002): 6 oros

. Lidia Skoblikova (URSS/patinaje de velocidad, 1960, 1964): 6 oros

NOTA: el deportista con más medallas y más títulos en la historia de los Juegos Olímpicos, incluyendo los de verano, es el nadador estadounidense Michael Phelps, que entre 2004 y 2016 se colgó 28 medallas, 23 de ellas de oro.

